美軍售量佔全球第一　每2分就有武器賣到中東

▲ 美軍在日本沖繩縣嘉手納空軍基地內的F-15戰鬥機。（圖／記者季相儒攝）

國際中心／綜合報導

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）11日發布的全球武器交易報告顯示，在2014年至2018年之間，美國仍是全球最大的軍武出口國，相較於前5年已上漲29％，約佔全球出口總量的36％，其中，美國眾多的出口對象中，約有52％來自中東地區。

根據The Global Domains News報導，SIPRI軍武專家（Aude Fleurant）認為，美國正在「鞏固」身為全球最大軍武出口商的地位，在過去5年以來，提供98個以上的國家如戰機、短程飛彈等軍備，又以中東為主要出口地區，在2014年至2018年之間，美國大約每2分鐘就會有武器出口至中東。

報告指出，近5年的全球進出口總數相較之前增長7.8％，前五位國家的出口量，約占全球的75％。其中第二大出口國仍然由俄羅斯獲得，只是受到印度和委內瑞拉訂單減少的影響，俄國整體出口量正逐漸下降。至於第三名之後名次依序法國、德國和中國，3者的出口量皆有呈現上升趨勢。報告也點出，德國近5年來軍艦和U型潛艇的出口量比以往都多，增長近13％，主要買家為南韓、希臘和以色列等。

至於最大軍武進口國方面，近年在葉門戰爭下的影響，中東地區的軍武進口量增長87％，其中沙烏地阿拉伯就增加192％的進口量，以佔整體12%的出口量，正式取代印度成為全球最大的軍武進口國。在沙國之後的軍武進口國，分別為印度、埃及、澳洲和阿爾及利亞，中國則排名第6。

▼ 外媒報導，沙烏地阿拉伯正在試飛「梟龍」，而且有意購買。（圖／翻攝自Twitter／@MbKS15）