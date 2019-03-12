75歲阿嬤「見網友」迷路　被家人領回...第2天又去警局求聯繫

▲75歲老奶奶見不成網友，卻迷了路。（圖／貴陽晚報，下同）



記者吳易達／綜合報導

貴州省遵義市一名75歲的老奶奶對於新科技「智慧型手機」相當在行，還能順暢使用微信、抖音、西瓜視頻等APP，但10日上午老奶奶稱要去見微信網友因而迷了路，不得不求助警方。因為這次的走失事件，子女沒收了奶奶的智慧型手機。但奶奶與網友「失聯」，覺得難受，於是第二天又前往警局求助，幫忙尋找該名網友。

據《貴陽晚報》報導，遵義市播州公安分局龍坑派出所10日上午接獲通報，稱有一名老奶奶迷了路。隨後，警方找到了這位迷路老奶奶，並詢問了對方情況。

原因讓人非常意外，老奶奶指出，前不久，她在微信上加了一位網友，雙方聊得很來，於是相約10日見面。但老奶奶來到見面地點後，因為不熟地區，網友又不肯露面，沒見成網友反而迷了路。

據報導，老人家一時也說不清自己家裡住什麼地方，於是警方決定將老奶奶帶回派出所，「我們耐心詢問，她仍無法說清名字、住址、家人電話，於是就將她的資訊發到網上，幫助老太太尋親。」

▲老奶奶精通各種時下手機APP。（圖／CFP）



一個多小時後，有市民連絡派出所，並趕到派出所將人接回。原來，這名市民姓熊，是老奶奶的兒子。他指出，「媽媽平時就喜歡上網玩遊戲、聊微信、刷抖音，無所不能。」

然而，令人料想不到的是，隔天中午，熊姓老奶奶又再次來到派出所，要警方幫自己尋找那名「失散網友」。她表示，家人沒收了自己的手機，並重新給了她一支只有「打電話、發簡訊」的舊型手機，於是很焦急，想快點與失聯的網友連絡上。

最終，警方再次通知老奶奶的家人將其接回。