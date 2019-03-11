iPhone壞了修不修？2種狀況建議直接換新機

▲iPhone的維修主要有兩個部分，一是配件更換，二是主機板維修。（圖／取自免費圖庫pixabay）

科技中心／綜合報導

過去iPhone可說是「脆弱」的代名詞，螢幕碎成蜘蛛網、Home失靈、連接埠接觸不良的狀況屢見不鮮，但手機壞了到底該不該修呢？蘋果之家發布文章詳解了iPhone各種維修問題，先了解可能遇到的問題及排解的難度，再決定是要讓手機「進廠維修」還是乾脆買新機。

扣除掉較舊的機型，市面上至少流通著10種iPhone機款，這也是iPhone的優勢，不打出機海戰術，讓所有維修人員專心研究這10種機型，使iPhone的每一個通病皆被無限放大，並形成了相當成熟的維修方案。因此，蘋果之家建議，iPhone損壞、故障，仍先盡量考慮維修。一般iPhone常見的毛病維修起來都不會有太大的問題，既不會留下後遺症也不會損害手機壽命，跟換新機比起來成本低得多。

iPhone的維修主要有兩個部分，一是配件更換，二是主機板維修。配件更換包括螢幕、鏡頭、機殼等，這其實並不算維修，哪裡壞了就換哪裡，幾乎沒有失敗的問題。但若是指紋辨識損壞或失靈則就涉及維修，而較新機款的Face ID目前大部分是修不好的。

有些配件故障其實可以靠自己排解，因為這些小故障有時並不是壞了而是髒了。如聽筒及喇叭小聲可能是灰塵堵住，連接埠接觸不良亦然，而指紋辨識鍵有時也會因為油汙或水漬造成辨識失敗，這種狀況只要稍加清潔即可。

至於主機板的維修，常見的故障包括連不上Wi-Fi、連不上訊號、主機板漏電、定位不準、無法開機、反覆重啟等，其中往往存在一些通病，如iPhone 6的連線不良問題，這種通病一般來說維修成功率極高，熟練的維修員「閉著眼睛也能修」。

雖然這些故障大多都很常見，也不難診斷，但困難的地方在於，有些使用者的手機狀況時好時壞，令維修人員須耗費大量時間檢測，這種狀況往往是CPU問題居多，維修的成功概率很低，費用也較高。若是如此，蘋果之家建議此用者待手機完全無法使用了再維修會更好。

以下是蘋果之家列出不需要、不值得維修的狀況：

1. 在保固內。保固內的非人為損壞最好還是直接者蘋果官方售後進行維修。

2. 嚴重進水或重大摔傷導致晶片損壞。這種情況建議直接放棄治療，若被判定多處晶片損壞，容易出現這邊修好那邊又壞掉的問題，病情反覆發作，難以根治。

3. 已在別的維修中心修過主機板。一般來說，如果是被修過主機板的機子，很多情況下已經報廢了，若你碰到的維修員是個「庸醫」，那他可能早較把你的機子修壞了。