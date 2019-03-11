iPhone XS切換、開關APP出現卡頓　用戶成立臉書粉專抗議

科技中心／綜合報導

蘋果在去年推出iPhone XS和iPhone XS Max兩款旗艦手機，但從正式發售以來，就一直有用戶在蘋果的網路論壇反映在切換、開關應用程式時會出現畫面卡頓的情形，甚至在臉書上成立相關粉絲專頁以示抗議，但目前這個問題仍未解決。

據外國科技網站《9to5mac》報導，有iPhone XS和iPhone XS Max的用戶發現，在手機畫面閒置10秒後進行切換、開關應用程式時，手機畫面會出現卡頓，就連iOS 12.2測試版也仍存在著這項問題。

有網友指出，他觀察到Apple Store內的展示機都有這樣的問題，甚至有人帶著自己有卡頓的iPhone XS手機向Apple Store店員證明有這項問題而換了整新機，但該整新機仍有這項問題。報導指出，若用戶持續使用手機則較不會出現這項問題，該問題疑似只又發生在iPhone XS和iPhone XS Max上，iPhone XR和較舊的iPhone X並沒有出現這種問題。有網友猜測，這可能與蘋果的性能控制器在閒置時間限制了性能、用於節省電池電力。

▲iPhone XS、XS Max實機動手玩。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

從目前網路上流傳的卡頓影片來看，一般人其實相當難以肉眼觀察出這項卡頓，但對於較為敏感的人來說，這個問題可能難以忽略。或許有些人會認為這些宣稱有卡頓現象的人太過吹毛求疵，但當你已經花費超過1000美元去購買一部新手機，自然會對它抱持著相當高的期望。

有許多網友在論壇中提供各種解決方法，像是停用FaceTime或AssistiveTouch（小白點），都獲得了不同程度的成功，但目前官方仍未提供正式的改善方法，希望未來能透過軟體更新來解決。