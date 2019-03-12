壯男抽脂返家3小時後斃命　泌尿名醫劉樂輝判囚2年定讞

▲高雄名醫劉樂輝，因手術術後照顧不慎，造成病患死亡，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

在高雄執業的知名泌尿科醫師劉樂輝，2012年4月間為林姓男子進行超音波溶脂手術瘦身，卻疏未注意術後狀況，讓林男返家，結果3小時後併發心臟血管疾病急性發作，送醫宣告不治。最高法院審理後，12日依照「業務過失致死罪」，將劉樂輝判刑2年定讞，劉須入獄服刑。

判決指出，當時40歲、正值壯年的林姓男子，到高雄「嘉美整形雷射美容診所」（已更名建弘診所）求診，希望局部瘦身，最後排定由泌尿科名醫師劉樂輝操刀，2012年4月9日手術。當天上午劉樂輝在林男的兩側腋下、腰部，分別抽取400c.c.、850c.c.脂肪，約1個半小時完成超音波溶脂手術。

但劉樂輝完成手術後，並未觀察、監測林男的生命徵象，手術完成半個多小時，當天中午12時10分，就讓林男返家休息。但林男回到家中，就開始出現呼吸急促、心跳加速的異狀，一直到下午3時35分，就撥打119叫救護車前來，緊急送醫後呈現昏迷休克，當天晚間7點半就宣告不治。經過檢查後，發現林男因術後併發心臟血管疾病急性發作，導致心因性休克而死亡。檢方依照業務過失致死罪，對劉樂輝提起公訴。

法院審理時，劉樂輝否認犯案，辯稱手術過程中以機器監測林男生命徵象，並無異常，結束後護理師叫醒林男，詢問他並無不適才讓他下手術檯換衣服離開，過程並無疏失。但法院認為他身為醫師，應該對手術有無併發症更加注意，卻疏未注意，造成林男死亡，故認定他有疏失，一二審法院均將他判刑2年。

案經上訴第三審，最高法院12日駁回上訴定讞。另林男家屬也起訴求償，一審判決劉樂輝須賠償255萬元，目前上訴二審高雄高分院審理中。

