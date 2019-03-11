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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

宗教人權長久被忽視　民團呼籲籌立《宗教基本法》

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▲▼立委林岱樺（中），出席公民論壇。（圖／主辦單位提供）

▲立委林岱樺（中），出席公民論壇。（圖／主辦單位提供）

記者吳銘峯／台北報導

台灣講究人權，但對於影響上千萬人的宗教人權，卻付之闕如。因此日前道教發起「眾神上凱道」反滅香遊行、佛教界發起「反對宗教團體法連署」等活動。有鑑於此，數個宗教團體在11、12兩日舉辦研討會，希望從印度、亞太等地區對宗教人權的保障，探討我國籌設《宗教基本法》的問題。

蔡英文總統上週曾接見道教聯合總會宮廟負責人，當時道教團體非常關心政府「滅香」的問題，蔡英文回應，政府鼓勵減香絕對沒有滅香，也從來沒有要禁止民眾焚燒紙錢或封爐，說政府要滅香，「這是謠言！」另外對於「宗教團體法」的立法有意宗教團體納管，蔡英文也表示，她已經交代行政院，務必要跟大家充分溝通，大家釋疑後且有基本的共識，才可以繼續推動。

另外許多宗教團體也認為，國家在許多涉及宗教的事務上，經常以世俗化（以世俗法規來 套用在宗教管理上），難以體會宗教上的特殊性，從而漠視其固有性及世俗國家的難以取代性。雖然說在上位者對宗教有一定的尊重，但總是便宜行事居多，難以在整體制度結構上，積極地為宗教建立合理發展的法制環境。至於在下位的官員，則無視於憲法保障宗教自由的深意，因此總是以不信任的、高度管制的態度，在施政或立法上，對宗教保有尊重的態度。

因此，中國佛教會、台灣佛教總會、中國宗教徒協會、中華比丘尼協進會以及台灣宗教 聯合會等團體，在3月11、12兩日舉辦「從印太宗教人權保障看台灣《宗教基本法》制定之公民論壇」。與會學者包含著名律師李永然、立委林岱樺、東吳大學法律系教授鄧衍森、法律系教授程明修、法律系副教授胡博硯、士林地院庭長法官李建忠等人，探討國家基於憲法精 神，對宗教自由與人權之積極保障義務，以及目前亟欲推動制定的《宗教基本法》之緣起與內涵。
 

▼許多宗教人士與會。（圖／主辦單位提供）

▲▼許多宗教人士與會。（圖／主辦單位提供）

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關鍵字：法律,人權,宗教基本法,宗教人權,中國宗教徒協會,中國佛教會,台灣佛教總會,中華比丘尼協進會,台灣宗教聯合會

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