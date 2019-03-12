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智利櫻桃狂銷大陸「養活50萬果農」　農場老闆秀中文搶商機

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研究櫻桃可以降低痛風發生機率。（圖／達志影像／美聯社）

▲COPEFRUT近幾年的水果幾乎100%都銷往大陸。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

南美洲智利的「車厘子（櫻桃）」向來在大陸高價水果排行中名列前茅，尤其外觀紫得發黑、果徑越大越受喜愛。智利在這一季預計輸往大陸20萬噸的櫻桃，數量再度創新高，與上一季相比上漲近17%，不僅成為對方第一進口國，更養活了國內50萬果農。

智利第二大水果生產及出口公司COPEFRUT的CEO富恩薩利達（Andres Fuenzalida）近日指出，銷往大陸的水果利潤十分可觀，2018至2019年春季預計出口到大陸的櫻桃近20萬噸，估計將創下歷史新高。隨著市場擴大，智利近幾年的水果幾乎都銷往大陸，多達50萬果農都是靠種植櫻桃維生。

他也特別提到，大陸人十分喜歡「紫得發黑」的大櫻桃，但智利人反而偏愛價格便宜又實惠的小櫻桃，因此最好的車厘子都銷出去，「這是市場和價格決定的」。

▲櫻桃。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲智利在這一季預計輸往大陸20萬噸櫻桃。（圖／取自免費圖庫pixabay）

據悉，在智利種植櫻桃所賺的錢比一般水果高上5倍，讓許多果農紛紛改種此水果。有些果農甚至會利用短影音分享平台「抖音」來直播果園裡的工作情況，從種植、採摘到運輸過程全都透明化，搶下網絡商機；此外，智利年輕的農場主還能說上幾句中文。

由於智利處於南美洲，水果收成季節恰好與大陸相反，再加上櫻桃成熟季節是在每年的11月到隔年3月之間，處在元旦、春節、元宵節，這三個假期的水果消費旺季。除此之外，由於今年氣候異常，智利櫻桃盛產，大量傾銷至大陸造成價跌，甚至產生排擠效應「打趴大陸所有進口及國產水果的價格」。

從2018年開始，智利已經取代泰國成為大陸市場最大的鮮果出口地。智利櫻桃在2015年第一季的平均價格，每500公克約40至50人民幣（約台幣184至230元），因價格好、農民搶種，隔年第一季的平均價格下跌至30至35人民幣（約台幣138至161元）；今年更是大豐收，第一季平均價格不到25人民幣（約台幣115元），短短三年內價格腰斬。

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關鍵字：櫻桃,車厘子,智利,進口,水果,果農

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