過年收到2箱怕壞！　女子狂吃50顆櫻桃「血便20次」暈倒廁所

▲櫻桃。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

過年期間天天酒足飯飽，親戚互相串門時常常互送水果，吃都吃不完，但吃多可能造成身體傷害。重慶一名王小姐在過年前收到2箱櫻桃，因此天天都吃，有一天一次吃了50顆，竟然不斷排血便，更暈倒在廁所，診斷後發現是過量食用櫻桃導致了急性腸胃炎。

根據《長江日報》報導，32歲的王小姐春節前收到了2箱櫻桃，因為怕放家裡會壞掉，就洗了兩大袋帶著吃。王小姐大年初三下午5時剛下飛機，突然感到腹部絞痛，上廁所全是「紅色果醬」一樣的血便，到了飯店之後，一夜拉了20多遍，最後更暈倒在廁所。

王小姐次日一早被家人送往醫院，胃腸外科副主任醫師閔凱接診後，立即給她做了大便潛血和電解質水準檢查，均未發現問題。在看過標本之後，閔凱猜測患者是紅色素造成的假像血便。

追問之後王小姐才想起來，從臘月二十八開始，連著5天吃了約3公斤的櫻桃，下飛機之前更一口氣吃了4、50顆。閔凱因此斷定，王小姐是過量食用櫻桃導致了急性腸胃炎。

閔凱透露，櫻桃含鐵多並含有一定量的氰甙，是一種含氰基的甙類，在酶和酸的作用下釋放出氰氫酸，食入苦杏仁後，其所含的苦杏仁甙在口腔、食道、胃和腸中遇水，經苦杏仁酶的水解後釋放出氫氰酸，苦杏仁在口內嚼碎與唾液混合能產生氫氰酸。

氰甙必須達到一定的量，才會出現急性中毒症狀，正常進食沒有任何問題。最後閔凱也建議，糖尿病患者和小孩不宜多吃櫻桃，成年人一次食用不要超過20顆，吃完後多喝點水。