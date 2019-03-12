316四席立委補選若再敗？　蘇貞昌：執政黨更要謙卑檢討

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡浩祥／台北報導

四席立委補選週六投票，談及選情，行政院長蘇貞昌今上午面對國民黨立委質詢坦言，「形勢相當困難，看起來民進黨很努力」；立委追問，萬一連三重都選輸，會不會怪院長沒把氣勢拉起？蘇貞昌說，選舉結果若對執政黨不利，更要謙卑檢討。

新北、台南、彰化、金門4席立委補選，週六舉行投票，民進黨在九合一選舉潰敗後，能否止血，就看這一役。不過，綠營內部評估，卻從「坐二」改為「保二」。

國民黨立委曾銘宗質詢時，開場就提問蘇貞昌四席立委補選，蘇貞昌說，除一席金門沒提名，其他三席「形勢相當困難，看起來民進黨很努力」。

▲民進黨黨主席卓榮泰。（圖／記者林悅翻攝）

曾銘宗追問，萬一連三重都選輸，會不會怪院長沒把氣勢拉起？蘇貞昌說，我很努力為民眾做事，很少時間去輔選，選舉結果若對執政黨不利，更要謙卑檢討。

他表示，當院長這57天來，真的認真在做事，至於院長怎麼做，任命我的總統自有評斷。

話鋒一轉，曾銘宗把話題拉到總統蔡英文昨召開國安會議，定調七大綱領反制「一國兩制」，質疑是操作統獨、兩岸爭議騙選票，拉高支持度。蘇貞昌否認稱，1月2日，中共總書記習近平啟動「一國兩制」台灣方案。

蘇貞昌說，中國併吞台灣，總統召開國安會議，不願被併吞，也不願被終極統一。曾銘宗則回應，是否騙選票，讓全民睜大眼睛看。