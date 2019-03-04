告倒「新店戰神」更囂張！31歲男疑毒駕撞3車…掏棒亂鬥　還打警察

圖文／鏡週刊

曾經高調控告「新店戰神」違法搜索的林姓男子，昨（3日）晚間疑似吸毒後違規駕駛，他從新北市深坑區北深二路，一路追撞前方3部自小客車。被害人下車理論，林男不但不認錯，還拿出甩棍攻擊對方，警方到場他不服取締，甚至辱罵、出拳毆打員警，警方在他車上搜出安非他命殘渣與吸食器，訊後依妨害公務、毒品等罪嫌移送法辦。

昨晚間8時許，林男（31歲）開車行經深坑平安橋前時，突然追撞前方3台車輛，被害人下車理論，林男竟掏出隨身攜帶的伸縮棍棒，攻擊遭他追撞的駕駛及其友人，導致對方嘴巴及肚子受傷。

稍後警方抵達現場，他還不斷以言語辱罵員警，甚至情緒激動出拳攻擊員警臉部、肚子，旋即遭壓制在地，被依傷害罪與妨害公務現行犯逮捕。

搜索林男車輛過程中，警方聞到林男車輛內疑似有毒品味道，懷疑林男毒駕釀禍。在林男車上搜出疑似1個毒品吸食器、1個已鑽孔瓶蓋以及3支毒吸管，其中2支有安非他命反應。

本刊調查，林男曾因毒品及違反「森林法」等案件入獄服刑，出獄後去年控告有「新店戰神」之稱的新店分局深坑派出所巡佐許哲維，涉嫌違法盤查，許員因而被依妨害自由起訴。林男可能在該案告倒「戰神」而得意忘形，行徑越發囂張。

偵訊時，林嫌不斷否認，只說連環追撞是不小心，毒品殘渣袋、吸食器都不是他的，但因為他涉嫌妨害公務與毒品罪事證相當明確，警方據此移送法辦，毒駕部分等驗尿結果出爐再另案偵辦。

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