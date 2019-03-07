國際空間站將迎來首次全女性太空行走

▲太空人示意圖。（圖／達志影像／美聯社）



本報訊

美國航天局6日證實，兩名美國女宇航員將于3月29日在國際空間站外進行太空行走，這將是國際空間站歷史上第一次全女性太空行走。

這兩名女宇航員分別是安妮•麥克萊恩和克莉絲蒂娜•科赫，加拿大航天局飛行控制員克裡斯滕•法西奧將從美國休士頓詹森航太中心的地面控制台為此次太空行走提供支援。

首先曝出這一消息的正是法西奧。她於3月初在社交媒體推特上寫道，將在控制台上為首次全女性太空行走提供支援，「無法抑制自己的興奮」。這一推文獲得大量轉發和點贊。法西奧後來寫道：「希望未來有一天這（女性在太空做出重要貢獻）將成為常態。」

美國航天局一名發言人6日對媒體說，這是國際空間站59號遠征計畫中三次太空行走中的第二次，其中麥克萊恩還將與一名男宇航員參加3月22日的太空行走。這位發言人表示，第一次全女性太空行走並非刻意安排在3月美國“婦女歷史月”的最後一周，太空行走的任務和時間表可能會發生變化。

麥克萊恩和科赫均於2013年加入宇航員隊伍，其中麥克萊恩去年12月搭乘俄羅斯飛船飛抵國際空間站，而科赫計畫於3月14日搭乘俄飛船前往國際空間站。按照美國航天局給出的資訊，兩人3月底的太空行走將持續約7小時，她們將承擔更換電池等艙外維護任務。

世界首位太空行走女宇航員是蘇聯宇航員斯韋特蘭娜•薩維茨卡婭，曾於1982年和1984年兩次飛入太空，在第二次任務中成為全球首位太空行走女性。（新華社）