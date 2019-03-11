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新光三越「插畫家市集」開張　波胖、熊超人把信義區變文青

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▲新光三越插畫市集 。（圖／新光三越提供）

▲新光三越插畫市集，在館外佈置多款可愛插畫營造情境 。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

春天到來，新光三越邀請多位本土插畫家，並邀請藝術家顏寧志為策展人，以「青春派樂地Party time」為主題打造春季空間特展，在信義新天地與台南新天地打造3場插畫市集，並把網路頗具知名的插畫角色立體化成藝術作品，最高的作品高達2米，要讓路過民眾也一同感受青春氣息。

▲新光三越插畫市集 。（圖／新光三越提供）

▲新光三越插畫市集 。（圖／新光三越提供）

▲包大山與丁原生「親愛的主唱大人與原聲樂團」（上）；保羅先生「Chill波胖」與「Yummy波胖」均在台北信義新天地（下）。

其作品來自3位在插畫界和網路上的高人氣插畫家，包括以創造文具界療癒偶像「熊超人」打出名號的包大山、以人類與猿猴為元素創作出「外星猿」的丁原生、以及總是能畫出療癒心靈的獵奇圖畫，且被稱作「插畫界的Papi醬」的保羅先生聯手參與。

▲新光三越插畫市集 。（圖／新光三越提供）

「青春派樂地」邀請（左起）丁原生「UDU」、顏寧志Andy Yen、包大山「熊超人」與保羅先生「波胖」打造文青打卡點。

而3／23起，新光三越針對信義新天地與台南新天地2館，推出3場插畫市集，首度邀集許多來自不同領域與類型的插畫家共同舉辦，藝術家包括曾參與2018台北插畫藝術節的插畫家Huyu、一日一狗One Day One Dog、山鼻公主、太迪了、羊君、亞佳、邱哥的動物農莊、草棉谷、除除、童于洋、黃馨、貳號寡民、劉乙萱等。

▲新光三越插畫市集 。（圖／新光三越提供）

▲新光三越插畫市集 。（圖／新光三越提供）

▲丁原生「UDU」在台北信義新天地A4（上）；保羅先生「Chill波胖」在台南新天地（下）。

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關鍵字：新光三越,插畫市集,信義新天地,台南新天地

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