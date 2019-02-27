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百貨首開電競專區　新光三越信義法雅客更青春

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▲法雅客設計電競專區，創百貨首例。（圖／法雅客提供）

▲法雅客設計電競專區，創百貨首例。（圖／法雅客提供）

▲法雅客設計電競專區，創百貨首例。（圖／法雅客提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

隨著近年電競市場的成長，複合式賣場法雅客也順應時勢，規劃電競專區再增加更多體驗，首個電競專區入駐新光三越信義新天地Ａ9，主打「免預約」即可體驗全系列電競產品與專人服務解說，以創新服務型態登場。

你還沒在法雅客打過電動嗎？因應近幾年的體驗試行銷，法雅客在數年前就逐漸增加體驗專區，包括電玩、電腦相關產品，都以「實物體驗」銷售吸客，面臨競爭激烈與逐漸低迷的3Ｃ市場，反逆勢成長達到2位數。

▲法雅客設計電競專區，創百貨首例。（圖／法雅客提供）

▲法雅客電競專區開幕，邀請解婕翎任出席站台。

今（2／27）法雅客旗下首個電競專區揭幕，集結10大人氣電競品牌，以及5大體驗專區，主推「免預約」即可體驗全系列電競產品，且專業電競產品也有專人服務解說，要在近年台灣高度成長的電競市場，搶先與玩家印象連結。

而5大品牌體驗區，免預約可即時體驗熱門遊戲如PUBG、刺客教條等，藉由遊戲過程最直接體驗，針對專業器材電競椅、鍵盤與滑鼠等直接試用，感受產品的使用力跟刺激度，日後也會舉辦直播與小型比賽，讓電競專區也有集客力。

法雅客表示，專區新開幕期間，即起至3／8止，推出全區及網路商店7折起優惠，針對現場也推出「買即贈」活動，如原價28,900元的ASUS電競筆電，特價25,990元；CORSAIR 海盜船 K70 MK.2 RGB 機械式電競鍵盤售價5,290元，買即贈市價1,090元的同品牌電競滑鼠；購買MSI Optix AG32CQ 32 型曲面電競螢幕，送同品牌電競耳機及龍魂電競椅，贈品價值超過萬元。

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關鍵字：電競,新光三越,法雅客,電競專區

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