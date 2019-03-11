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大螢幕追劇神器再出新　第三代Google Chromecast動手玩

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▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Google Chromecast動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Google在今年年初時，宣布新一代的影音串流播放器Chromecast在台販售的消息；此款新裝置，是去年10月Google舉行發表會時，隨著Pixel 3、Pixel 3 XL等手機一同推出的新品，官方建議售價為1,445元。

外盒、內裝簡約風　支援平台超級多
在外包裝與內容物的配置上，Google一如以往走簡約風；在盒外的左上角簡單地印上Google自家Logo，而右上角則是寫明了產品名稱「Google Chromecast」。

▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

打開盒裝後的內容物一樣簡單，只有Chromecast本體、Micro USB充電線，以及一顆電源變壓器。

▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

雖然外盒與內裝相當簡單，但是新一代Chromecast所支援的應用程式，以及影音平台卻不僅有兩三個；外盒下方顯示，此款裝置將支援NETFLIX、台灣大myVideo影音、遠傳friDay影音、KKTV、 KKBOX、YouTube、Google Play 電影、CATCHPLAY影音、Facebook Watch，以及 Spotify等來自台灣及全球超過 2,000種的相容應用程式與影音平台，幾乎台灣民眾喜愛的OTT平台都支援，堪稱是新一代的追劇神器。

Chromecast的體積也是一大吸引人之處，外型圓扁小巧，不到一般女生手掌的一半，插在電視上不用再額外佔一個平面空間；只不過與2015年推出的版本相比，新款的Chromecast背蓋少了磁吸的設計，若是不想使用時，收納上可能會有一點麻煩。

▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

Chromecast採用HDMI接口，使用時只須插上電視側邊的HDMI孔，並再接上電源即可使用。

▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

針對部分使用者可能會面臨電視附近插座不夠用的狀況，Google也貼心的提醒，電源線可直接插上電視本身的USB連接埠汲電。

▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

不僅包裝簡單　設定也容易
在裝置插上電視，並確定有插上電源後，即可做下一個步驟—下載Google Home應用程式，往後若是你購買更多的Google智慧家居用品，就會發現Google都已經整合在這個App當中了。

▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）
下載完畢後，你會發現手機與電視上都會出現同一組驗證碼，若沒有問題那麼就輕點手機右下方的「是」即可。不過要注意的是，若要使用Chromecast必須在有Wi-Fi網路的環境下使用，因此若是想在家中追劇，得先確保家中有Wi-Fi等基礎設施。

▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

在任何新入手的產品設定初期，等待更新、重新啟動是必經的過程。

▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

設定完畢後，電視螢幕上就會出現「大功告成」四個字，而你的手機應用程式上，則會跳出三部示範影片，讓你先體驗看看大螢幕的投放效果。

▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）
在觀看示範影片的同時，也同時會教學如何將影片投放到電視上。

▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）
在稍稍地觀看示範影片，並確認沒有問題後，就可以開始你的大螢幕追劇之旅了；而喜歡在YouTube上觀看頻道的使用者，也可直接點選手機版YouTube上方的投放鈕，往後看頻道就不用再侷限於手機、平板的小螢幕上了。

▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，Google官方也指出，使用者在未播放串流內容時，新Chromecast可將電視轉變為個人生活畫布，展示使用者Google相簿內的影像，且會自動略過模糊不清或是重複的影像。使用者也能將裝置與家中多個支援Chromecast的音響設定為同一群組，在家中任何角落同步且不間斷的享受音樂。

在行動化的年代，有越來越多人不喜歡購買第四台方案，且偏好想看什麼內容自己選，不再想被電視台的內容所侷限；但人總是矛盾的，在小螢幕上看久了又想重回電視大螢幕的懷抱。

因此像是Chromecast這一類的產品相當受到歡迎，硬體售價不貴，且Chromecast體積小、攜帶、設定上都相當方便，出門旅遊想賴在飯店時，Chromecast亦可陪你遠遊，CP值相當高，是個值得入手的影音串流播放器。

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關鍵字：Google,Chromecast

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