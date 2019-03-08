Google Chrome爆重大漏洞　快更新至最新版本

▲Google Chrome驚傳有「零時差漏洞」。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

Google Chrome驚傳漏洞！Google 6 日發布安全報告指出，Google Chrome遠端程式碼存有（Remote Code Execution，RCE）「零時差漏洞」，官方已經釋出相關更新版本，呼籲用戶應盡速更新。

據了解，這次的漏洞編號為「CVE-2019-5786」，與檔案讀取記憶體控管有關，且已經遭到駭客使用，駭客能夠透過此漏洞進行遠程攻擊，可在在不讓使用者發現的情況下植入惡意軟體。

對於這樣的情況，Google官方建議用乎應該要盡速更新至最新的「72.0.3626.121」版本，用戶只要點選Google Chrome視窗右上的「⋮」，再點選「說明」-->「關於 Google Chrome」，就能夠查看自己的Google Chrome是否為最新版本。

就連Google Chrome 的資安研究人員 Justin Schuh也都在Twitter上呼籲用戶應該要盡速更新。

▲Google Chrome 的資安研究人員 Justin Schuh呼籲用戶應該盡速進行更新。（圖／翻攝Twitter）