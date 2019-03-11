愛人婚前病逝！新秘左胸刺青「他的模樣」　告別式上披白紗：戴好紙戒指喔

▲林詩潔將老公的臉刺在左胸口。（圖／林詩潔授權使用）

網搜小組／綜合報導

「遠距離戀愛－人間／天堂」，一名新娘秘書日前在臉書發文，說她和老公本來各自有一段失敗婚姻、也分別是單親父母，兩人相遇後，決定相互扶持、一起陪伴5個小孩長大。沒想到將要步入禮堂前，男方卻因病逝世。原PO最後在胸口刺青、刻下對方的模樣，「我會好好將這份愛化為力量完成人生課題」。

「當你遇到一個對的人，無論距離多遙遠，一定會用盡所有理由為愛一切合理化」，新娘秘書林詩潔在臉書《戀愛公社》表示，她和老公過去都曾有一段失敗的婚姻，也都是獨自撫養3+2個孩子的單親父母。緣分讓兩人相遇後，決定互相扶持、陪伴孩子成長、共同分享心情。

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接著她透露兩人的日常相處模式，總是用溝通取代爭吵、每天至少一句「我愛你」，「你很愛吃我做的菜，你說我給你滿滿家的感覺，我也很愛你的好脾氣，還有重視家庭觀」，只要一放假，男方總是會帶著原PO跟孩子到處走走，任何時候只要手有空一定是牽著原PO的手」。

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▲林詩潔和丈夫完成冥婚，繼續談著「遠距離戀愛」。（圖／林詩潔授權使用）

兩人很快地決定要步入婚姻、緊緊守住彼此，討論時還說一定要非常特別的婚禮，「然而這個世界跟我們開了一個很大的玩笑，怎麼突然生病了你，一切措手不及就這樣走了呢？留下我獨自面對所有一切，叫我情何以堪？」她說，日子雖然一天天過去，但她仍無接受這樣的安排。

林詩潔說，她內心很傷痛，但還是得面對所有壓力；她也知道自己不能倒，因為還有很多事要完成，所以每天都在找方法調適自己，「我也不忘我們的婚約，雖然來不及登記，但我願意在告別式與你冥婚，為你披上白紗，也親自為你上妝，成為彼此最帥最美的新郎新娘」。

她忍不住真情流露，向男方告白「說好了一輩子要緊緊握著彼此的手，不要放手好嗎？紙戒指要戴好，世上獨一無二。老公，我好想你，你永遠在我心上，我會好好將這份愛化為力量完成人生課題」，林詩潔還用幽默口吻笑說「臭老公，你還真的是給我一個超不一樣的婚禮，也真的讓我戴上最珍貴又獨一無二的婚戒」。

▲林詩潔親自為老公化妝。（圖／林詩潔授權使用）

最後她補充表示，自己真的壓抑了很久，都沒有地方發洩情緒，「法律上我是沒有名份，無從完成老公遺願登記，僅存的只有愛與思念成份包圍著」。雖然很多人建議她放下，「但家庭是我們的，豈能說放就放」。接著她道謝「謝謝你讓我成為你人生終點站最後的那個人，你的家人都對我很好，尤其是爸爸很疼我的」。

看完貼文後，許多人紛紛留言，幫原PO加油打氣，「天呀！我心跟著酸了」、「妳很堅強，祂會用不同的方式陪伴著妳們的」、「祂永遠活在妳心裡！只是換個舒服的空間讓妳看不到而已」、「如果是我，會承受不住，妳很堅強」、「世上再也沒有這樣忠貞不渝的愛了」。

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