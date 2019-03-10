網購面交情定終身！超酷新郎6拖車頭當禮車　迎娶美嬌娘回山城　

記者 黃孟珍／苗栗報導

一整排拖車頭，轟隆隆的開在馬路上，吸引不少路人的目光。苗栗一名30歲的貨車司機李冠儒，10 日上午為了迎娶美嬌娘梁韻晴，出動了6輛大拖車頭，集結在苗栗市大將軍社區大門口路旁，準備來一場不一樣的婚禮。

▲貨車司機李冠儒10日上午用6輛拖車頭迎娶新娘，特別又浪漫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

新郎李冠儒表示，為了上午的迎娶，一行人浩浩蕩蕩的從三灣出動6輛拖車頭當迎娶車隊，要到苗栗市迎娶新娘。他表示，這6輛拖車頭，加上禮車，全都由老闆贊助，每輛拖車頭造價約400多萬，老闆也都大方出借。而新娘梁韻晴從以前就喜歡跟著跑車，到處遊山玩水；所以才有用拖車頭迎娶的點子，也希望能讓韻晴有種不一樣的婚禮。新娘梁韻晴則甜笑表示「很特別，會記得一輩子」。

▲拖車頭車隊不僅讓婚禮增添不少光彩，也讓親戚朋友搶著拍照留念。（圖／記者黃孟珍翻攝）

2018年2月20日，李冠儒在梁韻晴居住的大將軍社區大門口路旁，擺了10個喜氣洋洋的花圈，上頭10個大字寫著「梁教官請把韻晴嫁給我」，下頭再加掛紅布條寫「韻晴嫁給我吧！」而轟動一時，女方當時甜笑表示，覺得有點丟臉，但仍被男方真心誠意感動答應求婚。

新娘父親梁瑞剛表示，女婿為人老實，沉默寡言，不擅長用言語表達，女兒從小就很懂事獨立，求學時都是半工半讀完成學業，嫁女兒雖有萬般不捨，那次花圈求婚讓他也很感動，女婿很認真也真心愛女兒的，所以才決定將女兒嫁給女婿。

梁韻晴從事網拍工作，李冠儒因網購鞋子約定面交，對梁韻晴一見鍾情，他藉著網購展開追求，梁韻晴起初認為李冠儒「不是我的菜」，交往過程逐漸發現李冠儒的好，梁韻晴養了2隻流浪狗，原先李冠儒很怕狗，肯跟著餵食，進而關懷流浪動物，更打動梁韻晴的心。