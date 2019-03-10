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影／邱議瑩「沒韓國時間請假」被質疑酸韓國瑜　網怒灌：又再助選！

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政治中心／綜合報導

民進黨立委邱議瑩因為在2018九合一大選前夕，於Line群組寫下「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」等訊息，臉書遭到網友憤怒洗版。事隔近5個月，邱議瑩在臉書上表示「沒有韓國時間請假休息」，被網友認為是暗酸高雄市長韓國瑜，再度遭到留言批評。

▲▼立法院總質詢。邱議瑩（圖／記者季相儒攝）

▲邱議瑩。（圖／記者季相儒攝）

回顧2018年10月，邱議瑩在道明私立中學Line群組裡面提到，「開賭場？挖石油？開性愛摩天輪？還是直接把台灣送給中國？各位有智慧的學長學姐…冷靜思考一下吧！你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭與性愛嗎？」惹來軒然大波。

▲▼邱議瑩失言截圖 。（合成圖／讀者提供）

▲邱議瑩失言截圖 。（合成圖／讀者提供）

當時還是高雄市長候選人的韓國瑜則說明，「我把所有話簡短還原，外地人來高雄投資太少，現在東西面臨賣不出去，投資客進不來，是希望外商大量來到高雄，希望外商給我們工作機會，給1000個機會就親你一下，給1000萬個工作機會晚上陪你睡覺，但不要誤會，這是喝茶聊天，這是原始還原」、「身為國會議員的邱議瑩講話應該要有她該有的高度」。

不過，邱議瑩召開記者會，仍強調陪睡的政見是韓國瑜提出來，「我沒有做錯，不應該我是邱議瑩就該被羞辱，因為他是韓國瑜就去吹捧他」。邱議瑩的言論反而點燃網友怒火，紛紛來到臉書粉專「灌樓」，但總是出現留言「被消失」等情況，引起網友質疑小編刪留言，越戰越勇、加快洗版速度，展開一場「手速之戰」，留言數最高曾衝破百萬。最後，隨著九合一大選落幕，此事件也逐漸被網友淡忘，邱議瑩臉書也開始正常運作。

▲▼網友猛灌邱議瑩臉書。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

▲邱議瑩「陪睡說」事件，網友猛灌臉書留言。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

但到了8日婦女節，邱議瑩在臉書寫下「昨天結束了與農委會陳吉仲主委二天馬不停蹄的東京食品展行程後，立馬就搭晚間班機從東京飛回台北。因為今天一早就要到立法院開會，沒有休息馬上開工！繼續為台灣奮鬥。也祝福台灣的女性們婦女節快樂」並且標記「#才沒有韓國時間請假休息」等文字。

「沒有韓國時間請假休息」，被網友解讀為暗酸韓國瑜請假休息太多，因此跑到邱議瑩臉書留言，「躲了三個月，嘴又癢啦，下禮拜用選票讓妳止癢」、「消失一陣又要出來討罵，316又要被教訓一次」、「不酸，很難嗎？316那一天，讓你看見你酸的功勞」、「哈哈又再助選了」。目前邱議瑩已在7日晚間將「#才沒有韓國時間請假休息」文字刪除，但點擊臉書編輯紀錄，仍能找到修改過的痕跡。

▼邱議瑩將「沒有韓國時間請假休息」等文字刪除。（圖／翻攝自登真-邱議瑩臉書粉專）

▲▼邱議瑩將「沒有韓國時間請假休息」等文字刪除。（圖／翻攝自登真-邱議瑩臉書粉專）

▲▼網友留言批評邱議瑩。（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

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關鍵字：邱議瑩,韓國瑜,陪睡說

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