匯率成中美磋商焦點　央行行長易綱：不將匯率用於競爭目的

▲央行行長易綱。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔／台北報導

中國人民銀行行長易綱於10日上午的全國人大二次會議記者會上，就「中美是否對人民幣匯率達成共識」表示，雙方討論了如何尊重對方的貨幣當局；討論了雙方都應遵守歷次G20峰會的承諾，包括不將匯率用於競爭目的等，中美在許多關鍵上達成共識。

在前期剛結束的中美磋商上，匯率問題是雙方談判的焦點。在10日的會議上，易綱對此表示，匯率問題一直是G20、國際貨幣基金組織等雙邊和多邊平台的重要問題，長期以來都有討論；中美之間在匯率問題上的討論由來已久，也不是第一次，比如說，在以前的中美戰略與經濟對話、中美全面經濟對話的框架下，都對匯率問題進行過討論

對於討論了哪些內容，易綱說，「我在這里可以給大家舉幾個例子」，比如說，第一，雙方討論了如何尊重對方的貨幣當局決定貨幣政策的自主權；第二，討論了雙方都應該堅持市場決定的匯率制度這樣一個原則。

易綱接著說，第三，討論了雙方都應該遵守歷次G20峰會的承諾，比如說不搞競爭性貶值、不將匯率用於競爭性目的，並且雙方就外匯市場保持密切溝通；第四，也討論了雙方都應該按照國際貨幣基金組織的數據透明度標準，來承諾披露數據等這些重要問題；雙方在許多關鍵和重要問題上達成了共識。