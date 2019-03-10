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「大熊貓國家公園」加碼文創園區　人大代表侯蓉：將立法詳細規劃

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▲「貓熊窩頭」是貓熊除了竹子外，補充營養的食物 。（圖／記者魏有德攝）

▲「貓熊窩頭」是貓熊除了竹子外，補充營養的食物 。（圖／記者魏有德攝）

大陸中心／綜合報導

大陸「大熊貓國家公園管理局」已於2018年10月揭牌成立，但光是這樣還不夠，全國人大代表、成都大熊貓繁育研究基地研究中心主任侯蓉指出，要建好大熊貓棲息地需要有法律同步，詳細規劃公園建設，另外還要加碼建設「大熊貓文創」，利用文創產品將熊貓推向世界。

全國人大代表侯蓉多年來關注熊貓相關議題，被外界稱為全國兩會「大熊貓代言人」或是「熊貓媽媽」。2019年的人大會議中，針對如何建好大熊貓棲息地的問題，她表示，這需要法律同步，「目前正和一位高校法學教授起草全新立法議案」。

▲▼貓熊，熊貓，耍廢。（圖／CFP）

▲慵懶的大熊貓。（圖／CFP）

根據了解，大陸「大熊貓國家公園管理局」2018年在成都揭牌成立，整個國家公園的試點區域總面積271.34萬公頃，橫跨四川省、陝西省、甘肅省。建設大熊貓國家公園，是期望有效保護珍稀物種，實現大熊貓穩定繁衍生息，同時，促進生物多樣性保護，維護生態系統的完整性和原真性。

►陸成立「大熊貓國家公園」　橫跨四川、陝西、甘肅三省

侯蓉指出，沒有法律的支持，會讓大熊貓國家公園在管理中遇到一些問題，「大熊貓國家公園承擔著很多任務，被分為幾個區域，哪個區域、哪些行為是禁止的，需要釐清」，例如核心保護區是否要禁止修路修橋、開發，都需要法律明確規定，提供管理依據，但起草全新的立法議案十分龐大複雜，「目前我們還在做前期調研。我了解到國家也正在做這件事，但我們可以提供不同的角度，一同促進立法工作」。

▲▼全國人大代表、成都大熊貓繁育研究基地研究中心主任侯蓉。（圖／中新社）

▲侯蓉。（圖／中新社）

除了強化「大熊貓國家公園」管理規定，侯蓉還要推動「創新大熊貓文創」來吸睛。她表示，熊貓在全世界吸粉無數，文化產品的發掘、創新還有無限空間，「接下來，除了繼續做好基地運營和大熊貓野化放歸等科研工作，創新大熊貓文創產品，也將是成都大熊貓繁育研究基地要著力做的事」，且「文創是無限的，大熊貓今後肯定會以更多的形態出現在大家面前」。

侯蓉不僅關注大熊貓的生態，還多年從專業角度提出修改野生動物保護法的議案，共兩次被大會主席團作為正式議案處理，促使修訂野生動物保護法。目前侯蓉正在製作一份有關保護瀕危野生動物的議案，希望能通過這份議案，推動更大範圍瀕危野生動物的保護。

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關鍵字：大熊貓國家公園,2019兩會,2019政協,2019人大,貓熊,文創,人大代表,侯蓉

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