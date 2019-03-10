談世貿組織改革　陸商務部長鐘山提「三原則」、「五主張」

▲就世貿組織，鍾山發表言論。（圖／CFP）



記者吳易達／綜合報導

十三屆大陸全國人大二次會議新聞中心9日舉行記者會，會中，就世界貿易組織（WTO）改革議題，大陸商務部部長鐘山說明了，「三項原則」、「五點主張」，並將按習近平總書記關於「積極參與世貿組織改革」的重要指示精神，更好地發揮世貿組織在全球經濟治理中的重要支柱作用。



▲就世貿組織，鍾山發表言論。（圖／路透社）



鍾山表示，世貿組織是全球經濟治理的重要支柱，中國堅定維護多邊貿易體制，支持對世貿組織進行必要改革，但是改革不能推倒重來，而是要通過改革加以完善，增強世貿組織的權威性和有效性。對此，中方提出了世貿組織改革的「三項原則」及「五點主張」。

三項主張

第一個原則，要維護多邊貿易體制的核心價值，這個核心價值最重要的是非歧視和開放，非歧視就是要堅持最惠國待遇和國民待遇，開放就是不得隨意限制貿易；第二個原則，保障發展中成員的發展利益，也就是賦予發展中成員靈活性和政策空間；第三個原則，遵循協商一致的決策機制，這個決策機制就是不能強國大國說了算，要廣泛地聽取各成員的意見。

五點主張

一是維護多邊貿易體制的主渠道地位，不能以「新名詞」、「新表述」偷換概念，削弱多邊貿易體制的權威性；二是優先處理危及世貿組織生存的關鍵問題，從目前的情況來看，最關鍵的是上訴機構成員遴選問題，上訴機構是多邊貿易規則的「牙齒」，上訴機構的裁決具有強制的執行力，所以上訴機構對世貿組織至關重要。

三是解決貿易規則的公平問題和回應時代需要，現行規則是二十多年前建立的，現在很多新的貿易方式、貿易模式當時都沒有，比如說電子商務、投資便利化等等，所以要與時俱進，加以完善；四是保證發展中成員特殊與差別的待遇，就是要正視全球發展的差距，維護發展中成員的發展權；五是要尊重成員各自的發展模式，堅持多邊貿易體制的包容性，不能把某一種模式強加於人。

最後，鍾山指出，中方將按照習近平總書記關於「積極參與世貿組織改革」的重要指示精神，加強與各成員溝通合作，共同推動世貿組織改革，更好地發揮世貿組織在全球經濟治理中的重要支柱作用，共同推動經濟全球化，構建人類命運共同體。