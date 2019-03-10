2019陸貨幣政策鬆緊適度！易綱：把貨幣信貸數據拉長看

▲央行行長易綱。（圖／翻攝自維基百科）

記者蔡儀潔／台北報導

中國人民銀行自2018年以來，多次下調了存款準備金率，特別是1月份連續兩次下調了0.5個百分點，向市場釋放大量資金。對於今年的貨幣政策是否會偏向寬鬆，央行行長易綱表示，在總量上松緊適度，「一定要把貨幣信貸的數據拉長一些看，要看一個時間序列的移動平均，這樣就可比較全面判斷貨幣政策內涵。」

在會議上，央視記者指出，「今年的《政府工作報告》中提到要穩健的貨幣政策，要松緊適度，這個表述與去年相比少了『保持中性』四個字，我不知道這些信息是否意味著今年的貨幣政策將會偏向寬松呢？」

對此，易綱表示，「我們現在強調穩健的貨幣政策，你說和以前比較，這次我們沒有提『中性』，更簡潔，但實際上穩健貨幣政策的內涵沒有變」，主要穩健的貨幣政策要體現逆週期的調節，同時貨幣政策在總量上要松緊適度。

易綱說，今年的松緊適度，就是要把廣義貨幣（M2）和社會融資規模的增速大體上和名義GDP的增速保持一致，這就是個松緊適度的概念。

▲易綱回答記者提問。（圖／翻攝自央視）

易綱接著表示，另外，要求我們在結搆上更加優化，也就是進一步加強對小微企業和民營企業的支持；最後，這個穩健的貨幣政策還要兼顧內外平衡，因為中國的經濟已經深度融入了世界經濟，「所以我們考慮貨幣政策的時候，當然要以國內的經濟形勢為主來考慮，但同時要兼顧國際和中國在全球經濟關係中的地位和我們外向型經濟的方面。」

易綱指出，在考慮貨幣政策的時候，比如1月份的數出來，大家覺得這個數比較好，「所以我在這兒提醒大家，一定要把貨幣信貸的數據拉長一些看，在一個時點上也不能看一個數，要看許多數的加權平均；在一個時間序列上，也不要看一個時點，而是要看一個時間序列的移動平均，這樣就可以比較全面來判斷穩健的貨幣政策的內涵。」