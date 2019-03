乘客腳骨折！土航客機遇「超強氣流」迫降紐約　至少29人受傷

▲ 土耳其航空。(示意圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

土耳其航空公司(Turkish Airlines)一架波音777客機9日遭遇超強氣流,最後迫降於紐約甘迺迪機場,機上至少有29人受傷。港務局發言人柯爾曼(Steve Coleman)表示,傷者包括乘客和機組人員,多數人是撞傷、割傷或瘀青,但有一人腳部骨折。

據CNN報導,該架客機由土耳其伊斯坦堡起飛,準備降落前約45分鐘遇到「劇烈氣流」。報導指出,飛機最後於美東時間晚間5點35分降落,距離離開伊斯坦堡約10小時又30分鐘。

據WNBC報導,該架班機上有326名乘客和21名機組人員。根據港務局最早的說法,有25人受傷, 紐約市消防局(FDNY)幾分鐘後預估有32人受傷,隨後於美東時間晚間8點將人數降至29人。

FDNY: up to 32 patients being treated at JFK. FAA: Turkish Airlines Flight 1, Boeing 777, landed safely at 5:35 p.m. after declaring aemergency and reporting that several passengers were injured when the aircraft encountered turbulence. @NY1 pic.twitter.com/q9QedSMQQc