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印度米格21失事率55％原因曝光　張召忠：為了省錢買中國殲-7零件

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▲▼軍事專家張召忠。（圖／微博／局座召忠）

▲軍事專家張召忠。（圖／微博／局座召忠）

大陸中心／綜合報導

大陸軍事評論員張召忠爆料稱，印度米格-21戰機在全球52個國家服役狀況良好，唯在印度空軍失事率超過55％，主因是為了省錢，維修時改用其他機種零件替換導致，「通過其他渠道國家購買了中國殲-7戰鬥機的零件，導致了印度米格-21的故障率居高不下。」

他表示，印度米格-21曾是戰機界的傳奇，從1955年首架原型機試飛至今，曾在歐、亞、美、非共52個國家服役，「可以說21世紀初期大大小小的戰爭都有它。」

▲▼米格-21。（圖／百度百科）

▲米格-21。（圖／百度百科）

他說，印度米格-21在世界各地立下汗馬功勞，維護許多小國貨發展中國家的空軍夢，「直到被蘇聯交易到印度那裏，它遇見了一生的大敵—印度斯坦維修廠。」

他談到，1947年，印度首位總理尼赫魯大力支持印度空軍，當時曾說，「印度是不能在世界上扮演二等角色的，成為大國，或是銷聲匿跡。」第一次印巴戰爭結束後，前蘇聯最高領導人與印度進行交流，6年內販售33架伊爾-14（IL-14）、10架米-4（Mi-4）與8架安-12（An-12）。隨後，印度在1962年宣布，與蘇聯達成共識，正式進口並仿製米格-21。

他說，為仿製米格-21，印度在三個邦新建工廠，3年內投入35億美元（約新台幣1050億元），並將「米格分公司」、「邦加羅爾印度飛機有限公司」與「坎普爾印度斯坦航空有限公司」合併，成為「印度斯坦航空有限公司」，並為印度立下許多功勞；但據官方統計，47年來印軍擁有的872架米格戰鬥機群已墜毀482架，墜毀率高達55%，而墜毀的米格-21都是由印度斯坦航空公司製造。

▼米格-21。（圖／百度百科）

▲▼米格-21。（圖／百度百科）

直到2015年，一個名為森吉特．辛格凱拉的飛行員將印度斯坦航空公司告上法庭，印度米格-21墜毀的秘辛才曝光。

森吉特向法官表示，印度斯坦公司違反印度憲法，「2005年，我駕駛的米格-21升空後，發動機突然起火，導致飛機墜毀，我倖存下來，卻留下終生創傷。他們侵犯基本生命權，尤其是享有安全工作環境的權利。」

印度媒體指責，蘇製武器品質低劣，才會造成印度空軍飛行員生命的危險。俄羅斯駐印代表隨即反駁，印度米格-21事故率高高不下，是因為用了中國的山寨零件。對此，中國喊冤，他們沒有那麼多米格-21零件，也不可能向印度出口這類軍用裝備。

經過調查後，原來是印度為了省錢，沒有從俄羅斯購買元場飛機零件，而是透過其他國家購買中國模仿米格-21的戰鬥機—殲-7的飛行零件，導致印度米格-21故障率高居不下。日前，又有兩架印度米格-21墜毀，傳說是被擁有殲-7魔改版的「梟龍」戰鬥機擊落的。目前印度仍有125架米格-21在服役。

▼「梟龍」戰鬥機。（圖／翻攝自Twitter／@MbKS15）

▲▼「梟龍」戰鬥機。（圖／翻攝自Twitter／@MbKS15）

張召忠說，「作為老掉牙的二代機，都是要處理掉的，與其在飛行中墜機，不如在戰場上被擊落更有尊嚴，畢竟它結束飛行任務還是要面對一生的大敵—印度斯坦航空公司。它的繼任者『光輝』，也將繼續被神秘的東方力量詛咒著。」

印度被巴基斯坦擊落兩架米格-21後宣布，將使用蘇-30（Su-30）噴氣式飛機迎戰，並可能掛載Spice-2000導彈。蘇-30是俄羅斯蘇霍伊航空公司以蘇-27（Su-27）為藍本進行改良的，可配置R-60、R-27、R-73等不同射程的導彈。

▼蘇-30，Spice 2000。（圖／維基百科）

▲▼蘇-30。（圖／維基百科）

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