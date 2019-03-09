員林未婚聯誼　媽媽代兒子「搶頭香」…男報名爆炸女僅9人

▲員林市公所舉辦舉辦「愛情摩天輪」未婚男女聯誼，首日報名便將公所擠爆。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市公所辦理未婚聯誼活動至今邁入第7年，從沒像今年這樣趕熱潮，7日一大清早公所前已經排滿人潮，一名住在永靖鄉的媽媽在5時40分就有到公所前排隊，要為37歲還沒有對象的兒子搶頭香，希望能博得好兆頭，趕緊能將好媳婦娶進門，不過，今天只有9位女性報名。

員林市公所將於4月28日在皇潮鼎宴餐廳舉辦「愛情摩天輪」未婚男女聯誼活動，報名條件是年滿25至40歲的未婚男女(即68年次至83年次)，有正當職業，3月7日至3月29日上班時間在市公所文化觀光課受理報名，報名費用新臺幣1000元，男女各50名，額滿為止。

▲員林市公所舉辦舉辦「愛情摩天輪」未婚男女聯誼，市長游振雄（右）當起大媒人為活動宣傳。

市長游振雄說，市公所還沒開門上班，門口已排了很多人，很多是父母親來幫兒子報名，報名是上午8點半才開始，沒想到報名第一天，男生50個名額秒殺額滿；不少到上午8點上班時間才來公所想排隊，已無法報名，只能等候補名額或明年了。一直到8日中午，未婚女生只有9人報名，這方面將會再宣傳。

▲員林市公所舉辦舉辦「愛情摩天輪」未婚男女聯誼，市長游振雄（左）當起大媒人為活動宣傳。

游振雄說，若有緣成眷屬，他更歡迎遷居員林市一起樂以員林人為榮，到時候公所會準備神秘禮物作為賀禮，如果為員林添王子公主，還有生育津貼補助，熱情邀請大家一起為幸福員林市打拚，幸福員林你和我，歡迎符合條件者踴躍報名，把握天賜良緣的好機會。

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