湖南省下令「封殺」檳榔業廣告　國內網路平台、地鐵等禁刊登

▲ 湖南省的檳榔產業已具人民幣百萬產值。（圖／翻攝自中國新聞網，下同。）

大陸中心／綜合報導

湖南以後再也看不到檳榔廣告了！近期網路上流傳一份《關於停止廣告宣傳的通知》，上頭是湖南省檳榔食品行業協會要求當地所有檳榔生產行業，即日起停止國內全部廣告宣傳，而且必須在3月15日前完成。對此，協會秘書長處也已出面證實。

根據《中國新聞網》報導，對於湖南省檳榔食品行業協會7日對檳榔業下達的封殺令，協會會長楊勳對此表示，網傳文件內容屬實，但不是外界想像出於檳榔致癌的考慮，而是用來規範立足湖南檳榔產業，進一步加強行業自律。

根據《通知》內容，所有企業即日起需要停止國內全部廣告宣傳，包括報紙、電台、電視台、高速公路、機場、鐵路列車、地鐵、公車、網路平台、影院、計程車頂等媒介平台，都不能露出廣告，而且工作需要在3月15日前完成，如果企業未能按時實施，市場監管部門將會採取相對應措施。

▼ 湖南省檳榔食品行業協會7日發布的《關於停止廣告宣傳的通知》

值得一提的是，從小作坊發展的湖南檳榔業，至今具人民幣百億產值，然而，隨著產業逐漸壯大，各式檳榔品牌廣告逐漸出現在媒體平台上。因此，對於近日發布的通知，協會秘書長表示，廣告全部被禁後，應該會為當地檳榔行業帶來打擊。

事實上，在大陸南方如湖南、海南、福建等地區，多有嚼食檳榔的習慣，有些地方甚至還將此稱為「天然口香糖」。但在2017年，大陸國家食品藥品監督管理總局公佈致癌物清單中，已將檳榔列入一級致癌物。同年，中南大學湘雅醫院也在研究湖南口腔癌患者後，發布研究顯示，長期咀嚼檳榔的患者比例在逐年增高，近年高達8成以上。

對於湖南檳榔業受到通殺令的限制，多數網友紛紛認為禁令來得相當即時，有利行業長期規範發展，也有許多網友拍手表示，「早就該整治了」、「喜大普奔」、「早該全面禁售檳榔」。

▼ 有網友表示，長沙地鐵車廂全是檳榔廣告。

