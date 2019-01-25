「借1顆檳榔」遭拒嗆聲反遭3人打斷手　警攔不住鳴5槍嚇阻

記者陳豐德／新北報導

新北市一名吳姓男子日前跟張男發生糾紛，25號凌晨吳男跟2名朋友在路上遇到酒醉的張男，不料張男竟主動趨前跟他們借檳榔，借不到後爆發口角，警方獲報當場後將雙方驅趕，不料張男又回家拿了棍刀回到現場理論，反被對方打斷了右手；警方二次到場雙方打更兇，員警對空連開5槍才鎮住場面，並將現場4人帶返派出所偵辦。

▼拒絕借檳榔反遭嗆聲，吳男及友人圍毆打斷對方右手。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，22歲吳姓男子因為公司招牌被推倒，跟47歲的張男有過糾紛，凌晨0時許吳男跟2名友人在五股區成泰路上聊天時，遇到準備要去超商買東西的張男，沒想到張男當時已經酒醉，上前跟他們借檳榔吃，卻被對方拒絕因此起口角，住戶聽聞打架聲響通報警方到場時，張男已經要得檳榔，員警將雙方驅離後，衝突卻沒告一段落。

張男心有不甘，又拿了棍刀重新回到現場理論，不料對方人多勢眾被棍棒圍毆在地，甚至打斷了右手，警方再次到場勸阻時，吳男及25歲陳姓、24歲李姓友人如殺紅了眼，仍不斷持棍猛毆，員警怕鬧出人命，對空鳴了5槍嚇阻才制止吳男3人行徑；張男送醫急救後並無大礙，並堅持對3人提告，警方訊後依照傷害罪嫌將吳男等3人移送法辦。

▼吳男醫方所持的鐵棍。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼張男所持的棍刀。（圖／記者陳豐德翻攝）



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