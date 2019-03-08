華聞快遞／陸2020年貧困戶脫貧標準　須達新台幣1.8萬元

▲2020年貧困戶脫貧收入須達約新台幣1.8萬元。（圖／新華社）



《北京》陸2020年貧困戶脫貧收入 須達約新台幣1.8萬元

面對扶貧領域的腐敗和作風問題，大陸國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富指出，誰想動扶貧奶酪，就要對誰嚴肅處理；扶貧資金的使用要公示、公告、監督，通過建檔立卡等方式進行有效的跟蹤和監督；脫貧的標準到了2020年，貧困戶脫貧要做到收入達4000元人民幣左右（約新台幣18,414.26元），不愁吃穿、基本醫療、義務教育、住房安全皆要有保障。（北京青年報）

《河北》2018年河北省吸納京津技術交易額204億元人民幣

河北省科技工作會議指出，2018年全省技術合約成交額突破500億元人民幣，吸納京津技術交易額204億元人民幣，同比增長24.6%，更多優質京津創新資源向河北省加速聚集；此外，還將新建國際合作基地10家、外國院士工作站10家、高端引智平台5家，努力提升國際科技人才引進服務水準。（河北日報）

《內蒙》內蒙古去年產糧710.7億斤 居全大陸第八

內蒙古全區農牧局長會議指出，2018年內蒙古糧食產量達到710.7億斤（3553萬噸），居全國第8位，肉類產量預計達到267萬噸，漁業產量達到14萬噸；農畜水產品總體合格率穩定在97%以上；農村牧區居民人均可支配收入同比增長9.7%，達到13803元人民幣。（新報）

《天津》聚焦農村重點困難對象 天津今年完成6000戶危房改造

2019年天津市住房城鄉建設工作會議指出，2019年天津將大力推進農村危房改造脫貧攻堅行動，聚焦農村4類重點困難對象，健全激勵政策，加強質量監管，完成6000戶困難群眾危房改造任務，研究保障農村住房安全的綜合性兜底政策，形成長效機制。（天津日報）

▼天津今年計畫完成6000戶危房改造。（圖／CFP）



《遼寧》遼寧提出質量提升行動13個方面重點任務

遼寧省委、省政府日前印發《關於開展質量提升行動的實施意見》，提出質量提升行動13個方面的重點任務，推動該省補齊發展短板、轉變發展方式，推動經濟高質量發展，到2020年，實現重點產品監督抽查合格率達到95%以上，製造業產品質量合格率達到96%以上。（遼寧日報）

《黑龍江》黑龍江：今年重大水利工程建設任務計劃完成90%以上

黑龍江省水利廳6日召開水利工程建設推進會議，2019年目標重大水利工程建設任務完成90%以上、面上水利工程建設任務完成80%以上，三江平原灌區田間配套工程和農村飲水安全工程建設任務完成100%。（人民日報）

《上海》「六稅兩費」上海減免資源稅、城鎮土地使用稅

上海市稅務部門指出，為配合政策部署，從2019年1月1日至2021年12月31日，對增值稅小規模納稅人一律按50%的幅度減免資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地佔用稅和教育費附加、地方教育附加等「六稅兩費」。（東方網）

《江蘇》2018年末江蘇常住人口8050.7萬 增長率為0.27%

江蘇省統計局7日指出，全省人口變動情況抽樣調查數據推算顯示，截至2018年末，江蘇省常住人口總量為8050.7萬人，較2017年末增加21.4萬人，增長率為0.27%，與2017年相比，全省出生率下降0.39個千分點。（現代快報）

▼2018年末江蘇常住人口8050.7萬。（圖／CFP）

