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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／A股成交額再破兆　滬指漲0.14%回守3100點

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▲▼證券交易大廳的股民關注著大盤走勢。（圖／中新社）

▲A股成交額再破兆，滬指漲0.14%回守3100點。（圖／中新社）

《上海》A股成交額再破兆　滬指漲0.14%回守3100點

A股7日走勢震盪，但成交額再次破兆，滬深兩市走勢出現分化，滬指尾盤收紅，守住3100點關口，深成指和創業板指則收跌，創業板指跌破1700點關口，截至收盤，滬指收報3106.42點，漲幅0.14%；深成指收報9678.11點，跌幅0.23%；創業板指收報1692.42點，跌幅0.48%。兩市成交額為11666億元（人民幣，下同），滬股通淨流出21億，深股通淨流出12億。（中新社）

《北京》陸財長：將祭四措施確保養老金按時足額發放

大陸財政部部長劉昆7日指出，2019年要將企業職工基本養老保險基金中央調劑比例提高到3.5%，適當提高退休人員基本養老金水準，提出四方面措施確保政策落實，如提高調劑比例、加大補助力度、彌補收支缺口、加快規範養老保險省級統籌等。（中新社）

《浙江》探垃圾分類「學區化」模式　浙江鄞州打造共治生態圈

浙江省寧波市鄞州區近年來率先試水垃圾分類「學區化」，把垃圾分類知識融入學校教育之中，由孩子帶動家庭影響社區，讓垃圾實現從「白色污染」到「綠色文創」，也使「垃圾分類」成為一場「全民運動」。（中新社）

《安徽》合肥今年首次面向海內外招攬人才

合肥市人力資源和社會保障局7日指出，該市2019年首次面向海內外為設站單位招聘博士後研究人員和部分高層次人才，致力建設打造一批高水準的博士後工作站等創新載體，部分企業還開出了豐厚的年薪待遇，最高年薪達50萬元，並提供博士後公寓、股權激勵等。（中新社）

▼合肥2019年首次面向海內外招攬人才。（圖／中新社）

▲▼招聘,聘請,招才,求職,面試,找工作,徵才,企業徵才。（圖／中新社）

《北京》陸財政部：今年近2兆元減稅降費中　減稅約佔7成

大陸財政部部長劉昆7日指出，2019年將減輕企業稅收和社保繳費負擔近2兆元，其中減稅約佔7成，在減稅份額裡又以增值稅降率為主體，針對2019年的減稅降費，財政部門將會與有關部門和地方精心組織，不折不扣地落實，切實增強企業的獲得感。（新華社）

《河北》河北南皮：小麥季節性休耕節水又增收

河北省南皮縣在季節性休耕期間，支持農民種植紫雲英、油菜等綠肥作物，不抽取地下水澆灌，不收穫，作物種植前直接翻耕入田，減少地表裸露，培肥地力。據了解，南皮縣地處華北地下水漏斗區，小麥為高耗水作物，休耕可減少3至4次灌溉用水，每畝節水180噸以上。（新華社）

《廣東》3月廣州樓市人氣回升　供應增多

廣州中地行房產代理公司指出，具體到3月，市場的新貨供應明顯開始增多，3月廣州全市共有38個項目有動作，3個全新開盤、32個舊盤加推、2個開放樣板間、1個開放營銷中心、合計新增約4013套貨量。業界普遍預測，在人氣漸漸升溫的3月，樓市小陽春值得期待。（廣州日報）

《香港》搶科技創新先機　香港多所大學與大陸內地合作建新實驗室

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》於近日推出，支持港澳與大陸內地加強科技創新合作，多個新實驗室也陸續組建成立，香港科技大學將帶領多所大學，組建實驗室推動「粵港澳大灣區」海洋經濟發展；香港城市大學則與大陸中科院高能物理研究所合作，培育更多中子散射研究人才。（中新社）

▼香港多所大學與大陸內地合作建新實驗室。（圖／中新社）

▲▼香港科技大學。（圖／中新社）

ET快訊
連員工都不知！麥當勞質感「消光黑紙袋」網曝限量款秘密
「上班當天才知不用來」國巨爆無預警裁員　走的都是台籍員工
「感受冰冷移屍推車」震撼教育　76酒駕累犯殯儀館上課嚇歪

關鍵字：華聞快遞,股市,滬指報,深成指報,滬指,上證綜指,創業板指,A股

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