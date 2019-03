鳳梨是台灣盛產的水果之一,特別是喜歡吃鳳梨的人,刀工肯定練得不錯,殺鳳梨只需快刀幾秒就變成一片片啦!但這幾天歐美網友瘋傳「吃鳳梨只靠手」的方法,讓許多人恍然大悟這些年來都被騙了!

▼幾乎大部分人都用刀子將鳳梨切成1/4,再切成塊狀食用。



在眾多歐美網友挑戰「Pineapple hack」的影片中可以看到,吃鳳梨根本不用費勁切開,只需要從鳳梨果實的根部(一般說的鳳梨頭)用手指剝去老皮,就能沿著表面一顆一顆的形狀往上拉起來,就能順勢拔出果肉,正好是一口能吃下的大小。

Im sorry but what the actual fuck pic.twitter.com/DYaDoGMe7i