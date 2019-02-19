55年前「最紅扭蛋」長這樣　日幣10圓小廢物變天價寶貝

文／轉轉小宇宙

日文中的扭蛋叫作「ガシャポン」（Ga-sha-pon）或是喳卡「ガチャ」（Ga-Cha），一聽就知是指轉扭蛋機時發出的聲音。但你知道，在日本在1965年引進扭蛋機時，其中最受歡迎的玩具是哪一款嗎？

▼日本昭和40年引進扭蛋，「轉出來前不知道是什麼玩具」瞬間成為小學生的最愛。



在55年前的2月17號，日本貿易商Penny公司引進了美國產的扭蛋機（其實原本是糖果機），裏頭放的各種玩具則是香港設計與製造的雜牌玩具。當年這些轉一次只需要10日圓的可愛廢物們，廣告口號「只要10圓，來蒐集世界各地的玩具吧！」深深吸引了中小學生。

▼初代引進日本的扭蛋機「BIG BOY」以及當時的廣告。





其中當年爆紅的一款扭蛋「寶石眼骷顱」，就被玩具雜誌這樣介紹：「在小孩子之間絕對會引起熱潮！只要把下巴往下拉，不但眼睛會往前凸，舌頭還會飛出來！」



玩法就像這樣，非常有趣的簡單設計，但充滿每個人在孩童時期都會愛上的濃濃趣味感：





老實說，日本扭蛋漲價的速度其實相當嚇人，55年內漲了30倍左右，現以300日圓為主流，甚至還有超過500日圓的豪華版扭蛋。而上面這類「寶石眼骷顱」原祖級扭蛋玩具，在現今絕對是收藏家眼中的天價珍品。不過，應該也沒有人捨得賣啦！