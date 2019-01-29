把巧克力倒進魚池！　日本藏壽司推「可可鰤魚握壽司」據說更鮮甜

在日本有超過400家分店的藏壽司（くら寿司）首次推出情人節限定版的「可可鰤魚壽司」，不少民眾看到廣告都懷疑「是把巧克力加進壽司裡嗎？」事實上，是把巧克力倒進魚池裡，當作鰤魚吃的飼料，長出來的魚肉可是特別鮮甜。

▼把巧克力啪～～的倒進魚池讓鰤魚吃（圖／翻攝自藏壽司）



這款限量「可可鰤魚壽司」從2月1日到14日在全日本分店供應，每碟一貫售價100円。令人好奇的是，吃巧克力長大的魚肉，吃起來會有巧克力味嗎？答案是不會！但味道可能會更鮮甜。



拿巧克力來餵魚，原來是藏壽司與愛媛縣農林水產研究所，和養殖業者宇和島プロジェクト合作的項目。他們共通研究如何讓鰤魚魚肉的「保鮮力」提升，追求讓壽司在迴轉軌道上放了一陣子，吃起來也不會有不新鮮的魚味，直到客人吃進嘴巴還能吃出鮮甜味。最後巧克力內含成分「可可多酚」強大的抗氧化作用讓他們驚覺，原來拿巧克力混入飼料配方，保鮮效果竟然這麼好！



從魚肉實驗的照片可以看出，生鰤魚肉就算擺上5天，血合（含有血紅素）的部位依然保持紅潤色澤，表示吃巧克力長大的鰤魚，死後抗氧化能力還是很驚人。這也意味著減低魚肉在運送中腐敗的可能，廠商成本減低，也更加環保。



不知道國內有沒有養殖業者想研究看看呢？有時候吃個迴轉壽司，背後能牽扯到的產業鏈，可是比想像得複雜得多呀。

※台灣藏壽司目前未見相同活動，僅日本國內分店舉辦。