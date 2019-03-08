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首架UH-X原型機交付陸上自衛隊　取代UH-1J「用於救災項目」

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▲▼ 「UH-X多用途直升機」原型機首度進行飛行測試 。（圖／翻攝Tng Rnt Ⅱ推特）

▲UH-X的原型機。（圖／翻攝Tng Rnt Ⅱ推特，下同）

軍武中心／綜合報導

速霸陸公司位在宇都宮的飛機製造廠已將「UH-X多用途直升機」（Utility Helicopter-X）的原型機移交付陸上自衛隊，後續將進行相關試驗。該機是以「貝爾-412EPI」（Bell-412EPI）的基礎授權改進版本，雖然外形和UH-1並無太大差別，但內部的航電系統等均有更新。

根據外媒報導，陸上自衛隊的UH-1J直升機雖然堪用，但型號是單引擎設計，導致海上飛行的安定性不足，續航力也偏短。鑒於需要更好的後續機種，軍方於是提出UH-X計畫，目前陸上自衛隊訂購大約150架該型直升機，其他單位未來也可能跟進，將應用於救災任務。

報導指出，UH-X擁有更好的變速箱，能在低速時有更佳的扭矩，可以提升飛安品質。UH-412相對UH-1在性能上也大幅優化，例如後者僅有1具發動機（功率1600馬力），前者則採用2具「普惠T400」，單具功率就達到1800馬力；UH-412的載運量可達14人，在上升限度和飛行距離也有提升。

值得一提的是，首架UH-X原型機（編號45001）於2018年完成首次升空測試，地點位在東京北部的速霸陸自家工廠，不過該次飛行高度不高，也沒有做出太多複雜的動作。

▼UH-1X的原型機。

▲▼ 「UH-1X原型機」本次飛行高度不高 ，也為展現較複雜動作 。（圖／翻攝Tng Rnt Ⅱ推特）

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關鍵字：UH-X直升機,UH-1,貝爾-412EPI,Bell-412EPI,普惠T400,速霸陸,軍武,國際軍武,日韓要聞

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