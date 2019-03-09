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韓流顯學！蘇貞昌9人影像團隊　助蔡英文政權保衛空戰

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圖文／鏡週刊

去年九合一選舉重傷的民進黨，在黨內「沒有分裂本錢」的期待下，總統蔡英文與閣揆蘇貞昌明確分工，甩開2人糾纏9年的心結，短短不到2個月已合力拆除包括同性婚姻法案、10年老車強制淘汰、計程車汰舊換新補助等政治炸彈。

本刊掌握，蘇貞昌接任行政院長後，施政節奏明快，府院經歷幕僚換血，面對剩下不到11個月的大選，已鎖定包括主權、產業轉型以及能源政策等3大議題，準備一一拆彈，以迎接輸不得的綠色政權保衛戰。

 

228連假最後一天，行政院長蘇貞昌在臉書公布上任50天的政績影片，仿效網路新聞常用的Google小姐語音旁白，細數衝衝衝內閣上任後的政績。

蘇貞昌善用新媒體宣傳，228連假最後一天，在臉書公布上任50天的政績影片。（翻攝蘇貞昌臉書）

　

蔡蘇連線首役　要人民有感

蘇貞昌回鍋閣揆後，要求內閣團隊要常上臉書及直播，對照前2任內閣，在蘇明快、接地氣的風格下，連帶影響蔡總統面對輿情的反應，經幕僚群合作，府院運作模式已迅速走過外界等著檢視2人關係的第一道考驗。

蘇貞昌（左）上任後首次赴總統府，就與蔡英文（右）大啖滷肉飯，還拍成影片宣示防治非洲豬瘟決心。（翻攝蘇貞昌臉書）

2月23日，蔡英文與府院官員邀請計程車業者入府茶敘，旋即拍板「補助計程車汰舊換新」，只要是車齡8年以上，就可申請至少15萬元的汰舊補助。本刊掌握，這場總統府邀請的茶敘，正是由蘇貞昌主導、小英拍板，「儘速解決」的政策。

計程車補助方案只是蔡蘇合作模式的縮影。蘇回鍋閣揆，府院幕僚溝通順暢，分工明確，不僅甩開長達9年的「蔡蘇心結」，更正式宣告綠色政權保衛戰開打。

為了解決計程車司機民怨，行政院推出的汰舊換新補助方案，即是由蘇貞昌主導、小英拍板。

一名總統府幕僚透露，備戰明年總統及立委選舉，府院已著手盤點3大議題，包括主權、牽涉觀光及產業轉型的經濟議題，以及能源政策，在選戰倒數11個月內，蔡蘇將攜手一一拆掉這些炸彈。

「不能只端出冷冰冰的數字，還要真正讓人民有感！」這名幕僚說，面臨高雄市長韓國瑜掀起的「韓流」衝擊，藍營把經濟問題歸咎於陸客不來，民進黨就要端出有感的經濟、觀光及產業政策，重新找回支持者。

蘇貞昌回鍋閣揆採「大部長、小政委」制，直接要求部會首長負起全責。

能源議題上，民間「核能減煤」公投蠢蠢欲動，藍營宣布參選總統的朱立倫，甚至表態當選要重啟核四，加上核三廠延役申請底限為今年7月，總統府幕僚說，向來反核的民進黨，公投後不得不重新審視「2025非核家園」目標，但府院已體認核四、核三都沒有重啟、延役空間，如何提出能說服大眾的能源配置方案，將成大選重要議題。

至於主權議題，從蔡英文選後親上火線強硬回應九二共識、和平協議等態度，民進黨也已作好開戰準備。

蘇內閣最經典的新媒體作戰是同婚法案，這支蘇貞昌臉書的宣傳影片，已破143萬人次觀看。（翻攝蘇貞昌臉書）

　

府院幕僚同心　擔綱安全閥

蔡蘇打破心結拆彈，一名民進黨資深幹部觀察，黨內除了有不得不團結的大環境因素，選後重新盤整的府院幕僚群，也是促使蔡蘇合作的關鍵。

副閣揆陳其邁在黨內雖被歸為「英系」，但與蘇互信頗佳；過去四散各地的蘇系人馬也一一回歸，院長辦公室主任黃致達、院長室幕僚丁怡銘、陳其邁辦公室主任李懷仁，都是蘇倚重的大將，且有黨務、選戰實戰經驗。黃歷任3任閣揆，熟悉內閣運作，丁、李在蔡上任後各自出任總統府發言人室諮議、總統府副祕書長劉建忻辦公室機要，3人去年九合一選舉隨蘇打完新北市選戰後進駐政院；總統府則在選後新增一名發言人張惇涵，張是蘇擔任黨主席時代的發言人，選後也在功能考量下徵召入府，加入發言人團隊。

蘇上任後，蔡英文唯一一次「迴廊談話」展現2人默契，蔡只鎖定評論兩岸主權議題。（總統府提供）

內閣官員觀察，蘇上任後，大批具有黨務、選舉「野戰」歷練、中央地方行政經驗，以及新媒體操作的幕僚紛紛進駐，這些人雖出自蘇系，卻已熟悉蔡蘇2人風格，是蔡蘇能免於進入「誤區」的第一道安全閥。

「溝通機制跟以往沒太大不同，但彼此默契差很多！」一名總統府幕僚說，這批幕僚因有極佳互信，有時嗅到新聞輿論風向，一通電話就直接溝通、聯繫，也讓府院在許多重要政策、政治基調能即時同步，「大頭們有心結，但我們這群幕僚的互動、交情早就打破派系！」

　

大部長上火線　先搞定立委

去年底選舉後，蔡啟動「迴廊談話」，親上火線回應重大議題，黨內人士觀察，蘇上任後，蔡唯一一次迴廊談話即展現蔡蘇高度默契，只鎖定評論主權議題，唯一提及政院權責的同婚議題，也只點到為止，當晚蘇貞昌端出《司法院釋字第748號解釋施行法》的名稱作為解方，獲多數綠委認同。

府院黨核心幕僚觀察，蘇有4大特色跟過去歷任閣揆不同，1是政策問責上採「大部長、小政委」制；2是與國會、民意接軌；3是善用新媒體宣傳政績；4是政策果決明確、不兩面討好，以有效改善內閣效率。

蘇貞昌拋出《司法院釋字第748號解釋施行法》解套同婚法案爭議，名稱中性獲黨內不錯評價。

一名歷任3任閣揆的內閣官員直言，林全任內採「大政委、小部長」制，但政委常面臨叫不動部會的現象；賴清德時代則是「大主委、小部長」模式，曾任他台南市長時期祕書長的國發會主委陳美伶，具有關鍵影響力，常繞過政委決策，讓不少官員怨聲連連。

蘇上任後明確宣示由各部會首長負全責，第1次主持行政院會即指示，部會首長要完全負責，並直言：「政委是要協調促成，不是要加門檻。」

一名中南部綠委直言，蘇賴2人最大差別在於，賴太尊重部會，有些事情反映了未必立刻見效，蘇與立委則分批、小規模的溝通，像同婚法案，政院宣布內容前一天就先找立委溝通，另如農地工廠化問題，立委在餐敘中反映，蘇當場回應，隨後便宣布作法。

　

國會表態主戰　基層讚回魂

在政策宣傳上，蘇從去年新北市長選戰吸取新媒體作戰經驗，領軍的便是蘇在競選新北市長時的新聞部主任丁怡銘，他籌組小編、剪接、拍攝團隊進駐政院，加上既有的公務員協助，組成至少9人的影像團隊。

最經典的是同婚法案。2月20日晚上，蘇與綠委座談敲定法案名稱後，隨即在臉書公布影片，至今已破143萬人次觀看；幕僚更預先製作同婚法案懶人包，一改過去行政部門正面宣傳模式，改以破解謠言方式，同步由民進黨公職在臉書、LINE群組轉貼，第一時間爭取主導輿論風向。

9年心結，蔡蘇一抱泯恩仇。（翻攝自蔡英文臉書）

在政策價值方面，一名民進黨籍官員說，民進黨執政3年來推動很多制度性改革，卻犧牲既有弱勢支持者，部分經濟論述與當年國民黨類似，民進黨品牌形象愈來愈模糊；蘇上任後在國會主動作戰，不再曖昧、兩面討好，包含同婚，甚至是牽涉主權議題的「掃帚說」，基層已有感「民進黨回魂了！」

但一名綠委坦言，總統選情直接衝擊區域立委，府院找到施政節奏，但離「真的站起來」還有段距離，根據民調，蘇內閣不滿意度仍高過滿意度，想保衛綠色執政須再加把勁。

9年心結　蔡蘇一抱泯恩仇

蔡英文與蘇貞昌的政治恩怨長達9年，2人心結更在2010年五都選舉白熱化，蘇當時率先宣布參選台北市長，打亂蔡親征北市布局，蔡最後投入新北市長選戰，雙方人馬也種下心結。

隔年爭取總統候選人提名時，蔡蘇心結更達高峰。2011年5月19日，確定代表民進黨角逐總統大位的蔡英文，親赴蘇貞昌的超越基金會辦公室請益， 蘇連番逼問「主席直接派了，就不用商量了」「要派我什麼工作」，完全不給蔡留情面，這場「蔡蘇會」讓2人瞬間降到冰點。

去年九合一大選，代表民進黨出征新北市長的蘇貞昌，在選前之夜與蔡英文上演大擁抱，蔡更多次稱讚「蘇貞昌是蔡英文的老師」「沒有強大的蘇貞昌，就沒有後來的蔡英文」，蔡蘇初現融冰。

今年1月，蔡英文找蘇貞昌回鍋擔任閣揆，2人培養出合作默契，攜手力保綠色政權，蔡蘇宣告破冰。


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