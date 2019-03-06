這位磨土的藝術家　莊竣惟用這個方式拯救他人生命

圖／慈濟骨髓幹細胞中心提供 文／林佳予

「我只是一個磨土的人而已，有這個機會，要好好把握」。花蓮慈濟醫院造血幹細胞收集室日前出現一位帶有藝術氣息的年輕人，這位捐贈者－莊竣惟是一位陶藝家，平常捏陶泥塑一個個藝術生命，這一次，他的造血幹細胞捐贈，給等待移植的有緣人，看見重生的希望。

即將進入不惑之年的莊竣惟原籍屏東，12歲時便在美濃東門窯習陶，18歲加入采青窯工作團隊，24歲即創立陶藝工作室，多次參加雕塑陶藝聯展與國際茶碗展。

莊竣惟說：「會學陶是因為早期比較不喜歡讀書，所以從小就去拜師學藝，到美濃去拜師學藝，當學徒的時候，就覺得陶土相當有趣，所以激起了做陶的信心，從小到大的求學過程一直都沒有離開過陶藝的領域。」

莊竣惟回憶小時候，務農的阿嬤常對他說：「土壤養育植物是賜予他們溫暖與住所非常重要的東西」。製陶後，他深刻感受土壤再造的價值，亦是帶給人心靈沈澱的很重要的媒介，因此懷抱著「敬天地」的精神。

莊竣惟指出，我是鄉下長大的小孩，陶對我來講是身邊隨手就可以抓到的，土是賦予所有的生命的來源，我把土重新再塑造之後，它就變成了另一個生命的成長，喜好的人，他會更珍惜。





2001年時，莊竣惟在高雄科學博物館參展，剛好看到慈濟在宣導骨髓捐贈驗血活動，當下覺得可以救人是一件很好的事，沒有想太多便參加建檔了，事隔多年突然接到志工電話，得知自己配對上、可以救人時感到很高興。

雖然家人一開始也是會緊張，因為不知道打白血球生長激素會有什麼困難，尤其是阿嬤比較擔心，「因為她比較年長，必須要比較花時間去溝通，甚至要出動我姑姑去幫忙勸說。」在獲得全家人的支持，莊竣惟才在屏東慈濟志工的陪同下，前往花蓮慈濟醫院捐贈造血幹細胞。





莊竣惟表示，我覺得人生是很苦短的，如果可以活下去，應該要好好的活下去，如果還可以去幫助別人的話，是應該要再延續下去。莊竣惟自謙「只是一個磨土的人而已」。

平常捏陶泥塑藝術生命的莊竣惟，這一次，到花蓮完成捐贈造血幹細胞的救人因緣，看見一個無私付出，幫助他人生命重見希望的最美身影。