曾受消防救援　他銘記在心捐「自動心肺復甦機」救護車

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

彰化埔鹽消防分隊日前有人捐贈一輛配備有「自動心肺復甦機」、價值高達380萬元打造的救護車─「慈雲號」。「慈雲號」這部救護車名字非常貼切，捐贈救護車的善心人士說，消防員出勤時，就像觀世音菩薩般的捨身救命，所以消防人員出勤如駕著「慈雲號」到處救災救難，就如同只要有需要救難的民眾，都能及時獲得幫助一樣。

「慈雲號」救護車兩側車身印著「好修村施西東家族捐贈」，「好修村」位於彰化縣埔鹽鄉，「施西東家族」中出了一位善心子弟，他，就是以父親「施西東」之名，捐給老家彰化埔鹽家鄉救護車的桃園市一家實業公司董事長施永春。

▼捐贈救護車給家鄉的施永春(左二)，希望「慈雲號」到處救災救難，就如同只要有需要救難的民眾，都能及時獲得幫助一樣。

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施永春提及，他40多年前就離開埔鹽鄉北上打拚，服完兵役後先在桃園從事資源回收工作，30多年前他的工廠發生火災，因為消防人員及義消全力搶救，讓他工廠得以減少財產損失，重要的是員工都平安，這份情，施永春一直銘記在心。

幾年前，施永春在工作中不幸受傷，也幸虧有救護車及醫護人員的救援，讓他能渡過一劫，這前後因緣，讓他有回饋之心。

施永春提及，在他得知家鄉埔鹽鄉消防分隊救護車老舊，他就決定以父親之名，用「好修村施西東家族」名義，捐贈救護車給家鄉，完成這個心願。

桃園這位實業家施永春，也是一位慈濟志工，曾投入921地震、莫拉克風災的救災任務，甚至也常用心陪伴捐髓者安心捐髓完成救人一命的使命。

▼樂在投入志工法喜的施永春(左二)，也曾跟隨慈濟醫療團隊遠赴柬埔塞協助義診活動。

施永春目前帶動桃園縣八德區志工們一起參與八德園區的營建志工服務，身為一位董事長，投入慈濟志工勤務還是跟其他人一樣，隨時都要做任何勤務的承擔，包括掃地、搬建材，並未因為他身份不同而有特例。

施永春在投入慈濟志工付出的同時，體會到「甘願做、歡喜受」的法喜，就如同施永春對消防弟兄打火救護恩情謹記30多年，在有能力回報時，捐獻「慈雲號」救護車報恩得歡喜一樣！

▼桃園地區慈濟志工施永春(中)，慈悲腳印不僅在國內認真投入，更曾前往海外賑災。投入慈濟志工勤務還是跟其他人一樣，隨時都要做任何勤務，並未因為他身份不同而有特例。