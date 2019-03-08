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強攻0~15歲心肝寶貝市場　小孩退貨照顧險PK新傷害險

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▲▼廣場上有孩童練習直排輪。（圖／記者陳豐德攝）

▲廣場上孩童練習直排輪。（圖／記者陳豐德攝）

記者李蕙璇／台北報導

產險界積極創新多樣化的兒童類保單，譬如說許多家長擔心腸病毒小孩退貨請假被念，研發居家照顧險免看老闆臉色，還有針對0~15歲喜歡玩滑步車、蛇板及直排輪活動的兒童，設計出新傷害險專案。

新安東京海上產險新創發展中心團隊中，有許多是撫育2歲、5歲及國中小就學孩童的年輕父母，他們曾因為小孩生病一年多達98張掛號繳費單據而爸爸跟公司請假照顧時數達50小時以上，丈夫和妻子也會因為誰請假扣薪水的多寡還決定誰留在家照顧小孩而拌嘴鬥氣，因此集思廣益獨家研發出一張網路暱稱「小孩退貨照顧險」的兒童居家照顧費用保險，可以一年全台獨家銷售。

▼新安東京海上產險商品開發團隊自行研發的「小孩退貨照顧險」，當學校腸病毒、流感、登革熱停課或是肺炎生病時，父母可以透過保險轉移請假扣錢的煩惱。（圖／記者李蕙璇翻攝）

▲▼新安東京海上產險商品開發團隊自行研發的「小孩退貨照顧險」，當學校腸病毒、流感、登革熱停課或是肺炎生病時，父母可以透過保險轉移請假扣錢的煩惱。（圖／記者李蕙璇翻攝）

和泰產險則是注意到0~15歲兒童學習玩滑步車及出席比賽趨勢，還有蛇板及直排輪等活動也頗受歡迎。在玩樂之餘也要注意安全考量，陸續媒體報導受到場地不適宜而造成孩子在玩滑步車時受傷案件，建議家長可以為孩子考量一款新傷害險專案，保障範圍包括一般意外身故或失能保險金、實支實付傷害醫療、重大燒燙傷、個人傷害特別看護費用保險金等，當發生意外受傷於合格醫療院所看診後，提供的所有單據皆可在保額內全額賠付。

新安東京海上產險副總兼發言人呂文泉則表示，兒童居家照顧費用保險之承保範圍，係為被保險人子女罹患腸病毒感染（手足口病或疱疹性咽峽炎）、流行性感冒 A、B、C、D型、肺炎、登革熱其併發症而須請假在家休養或醫院療養者，或被保險人子女所就讀學校，因法定傳染病或其他疾病達到就讀學校所在縣市政府公告的停課標準而致學校停課無法就學者。

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關鍵字：小孩退貨照顧險,新傷害險,0~15歲,新安東京海上,和泰,產險,兒童居家照顧費用保險

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