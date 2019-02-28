4種狀況多報可是會被查稅　搞懂申報戶親屬關係免擔憂

▲父母幫子女繳保險費報稅時，須注意申報戶的差別。（圖／CFP）

記者李蕙璇／台北報導

13種人身保險可採列舉扣除額，但還要注意另有4種保險費是不能採列舉扣除額的，小心多報被查稅。

元大人壽指出，根據《保險法》第13條，保險分為人身保險與財產保險，報稅時僅有人身保險才可列舉扣除。包括人壽保險、健康保險、傷害保險、年金保險（例如：國民年金保險即屬於年金保險）。而去年出國旅行購買的旅平險、意外險也屬於人身保險，民眾只要檢附證明，也可列舉扣除。

包括人身保險、健保、勞保、軍公教保險、國民年金都可列舉扣除，但要注意關於車險、住宅火險、責任險都是屬於財產保險，不得列舉扣除，投資型保單連結投資標的或專設帳簿部分，也都不得列舉扣除。

此外，還有4種情況的人身保費不能列舉扣除，民眾報稅時應多加留意。

1、是非直系親屬部分，幫配偶、子女、父母以外的親屬繳的保險費，例如，兄弟姊妹報稅時無法列舉扣除。

2、是非撫養親屬子女已成年並自行報稅，即使父母幫忙繳保險費，也不能列舉扣除，但子女可以在自己的申報戶中列舉扣除。

3、是要保人與被保人非同一申報時，例如，兒子為父親購買保險，但父親和兒子各自申報，兒子就不能列舉該筆保費。

4、為政府未核准的保單，像是地下保單、境外保單都無法享有扣抵權利。

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