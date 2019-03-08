加宜蘭郵局Line　箱箱美食免費送

▲▼11日至15日每天中午12時，只要加入宜蘭郵局官方line@好友，就有機會免費獲得特色美食。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭郵局為了推廣i郵箱業務，結合在地特色商家，要將各鄉鎮伴手禮免費送給民眾品嚐。自11日至15日每天中午12時，只要加入宜蘭郵局官方line@好友，就有機會免費獲得特色美食（每日限量前30名）。

宜蘭郵局為了鼓勵民眾使用i郵箱業務，體驗超便利的取件服務，特別辦理「箱箱美食在宜蘭」好康活動，藉此讓大家認識i郵箱。民眾只需要加入宜蘭郵局官方line@帳號（ID搜尋加入：”@YLPOST”），於活動時間內回答問題並回傳資料，指定住家附近的i郵箱取件，就能收到特色伴手禮。

活動每日皆有不同的在地美食，週1至週5分別為：食在幸福雪花餅、橘之鄉貴妃金棗、益得食品三星蔥蛋捲、三合蔬食燒餅、奕順軒切達乳酪狀元餅，每日限量前30名。

中華郵政「i郵箱」提供24小時取貨、自助寄件，民眾在網路購物時，需要先行指定「i郵箱」作為收件地址，商品送達後，收件人將收到簡訊通知，只需憑著簡訊上的密碼就可自助取貨。目前宜縣內已啟用12座，未來也規劃拓展到交通方便的大型場所，例如社區、醫院、大專院校等地，2019年預計全台將達3千座，提供民眾便利、多元配送服務。

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