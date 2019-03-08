iPhone也有這一天？三星S10+跑分略勝蘋果iXS Max

▲美版三星Galaxy S10+則使用8核高通S855處理器，並輔以8GB記憶體。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

三星新旗艦機款Galaxy S10系列日前已正式上市，不免俗的被拿來與蘋果去年發表的iPhone XS系列較勁。

蘋果iPhone XS Max發布至今已過6個月，但該機款表現至今仍令人印象深刻，iPhone XS Max搭載A12 Bionic仿生處理器及4GB內存，而美版三星Galaxy S10+則使用8核高通S855處理器，並輔以8GB記憶體。外媒appleinsider針對兩機款利用不同跑分軟體進行了大量測試，旨在檢測日常性能、GPU限制及瀏覽器功能等。

Geekbench 4

首先利用Geekbench 4來模擬日常任務。iPhone XS Max在單核心方面獲得4828分，領先Galaxy S10+的3426分，不過在多核測試中，Galaxy S10+則扳回一城，以10466分擊敗iPhone XS Max的10355分。

相較之下，三星去年發布的Galaxy S9+分別在單核及多核測試中獲得2007分及8307分。

Antutu 安兔兔

在安兔兔跑分中，iPhone XS Max無論是總分或單項測試得分都被Galaxy S10+輕易擊敗。Galaxy S10+總共獲得362392的高分，而iPhone XS Max則為313461分。在所有單項測試中，iPhone XS Max僅在記憶體成績贏過Galaxy S10+。

appleinsider也利用安兔兔進行流覽器JavaScript基準測試，事實上，在測試過程中即可得知iPhone會輸，許多瀏覽器中的動畫在iPhone XS Max上都較為緩慢，而在Galaxy S10+則相當流暢。最終Galaxy S10+在這個項目以41673贏過iPhone XS Max的39378分。

Octane 2.0

接著利用瀏覽器跑分工具Octane 2.0衡量網路性能。在這個項目中，iPhone XS Max以37035的成績輕鬆取勝Galaxy S10+的25114分。

另外值得一提的是，先前appleinsider也利用相同跑分軟體針對iPhone X及Galaxy S9+進行測試，iPhone X以33683的高分海放了Galaxy S9+的11682分。從上述的兩個比較即可看出，iPhone在軟硬體的優化上表現的確較佳。

GFXBench

利用GFXBench進行圖形測試，其中有多個測試可供比較，但在最近增加的高級Aztec Ruins測試方面，iPhone XS Max以21.8 fps的速度獲得1403.77幀，而Galaxy S10+則以26 fps的速度獲得1642幀，雖然結果相當接近，但仍是由Galaxy S10+獲勝。

最後利用家用網路測試兩機款的無線性能。在802.11ac網路上運行，Galaxy S10+平均速度為120Mbps，而iPhone XS Max則約為100Mbps。

對於這兩個機款來說，這樣的測試結果相當出色。儘管已有6個月歷史，iPhone XS Max仍能在測試中贏得部分勝利，不過Galaxy S10+在諸多項目中獲得更佳優異的成績，顯示出相較於Galaxy S9+著實有著顯著的成長。