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一起幫助小愉兒　遇見台北街頭最有溫度的設計

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▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

提到小愉兒，或許還有很多人沒聽過、不認識、不了解。但聽到這段口號：「大哥哥、大姐姐，愛心手工餅乾，每包五十元。」每個人腦中一定都瞬間出浮現似曾相似的畫面。熊米屋愛心烘培坊的身心障礙孩童，就是通稱的小愉兒。

在捷運站口，常能看見他們的身影，風雨無阻地販售自己親手製作的餅乾，卻常被認為是詐騙集團。在今年，透過艾姆設計主動發起的城市善循環活動，生活，有了不一樣的可能性。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

艾姆設計原身是商業設計公司，專精空間與平面設計，希望為社會公益盡一份心力而發起慈善回饋計畫。第一個計畫，便是以自身的設計強項，協助小愉兒整頓形象，朝打造新家的夢想步步邁進。

請繼續往下閱讀...

從小愉兒的專屬工作服，重新設計食品履歷到熊米屋街邊店設置的重新規劃設計，以充滿溫度的簡約手繪風格，為小愉兒與熊米屋打造溫暖而一致的全新形象，希望一舉掃除民眾對這群認真生活小愉兒的誤解，全面提升辨識度，也重新建立認同感與信任感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

全新規畫的街邊設置，商品一目了然。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

新制服跟帽子充滿手繪溫度。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

小朋友參與義賣活動邀請大家一起來參與，體驗小愉兒的一天。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

小朋友參與義賣活動，一起幫助小愉兒

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「雖然他們都是大人的年紀，但心裡面都住著小小孩，所以稱為小愉兒。」

借由做點心與賣點心，一直以來，小愉兒靠自己的力量習得一技之長，更努力學習踏出舒適圈和人群互動。「城市善循環計畫」透過全新的形象設計與不定期的義賣活動，希望為這群開朗樂觀的孩子盡一份心力。下次路過小愉兒的街邊販售點，不妨停下腳步，與愉兒友善互動，讓城市多一點愛的溫度。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

百萬禮盒認購中

最終目標，是每一位小愉兒都能擁有完善的生涯規劃與照顧。熊米屋除了不定期舉行義賣與認購活動，也發起百萬禮盒認購活動，幫助小愉兒打造專屬家園。

※圖片+文字：Vogue 風格達人 - InCulture

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：台北,街頭,設計,風格達人,小愉兒,義賣,點心

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