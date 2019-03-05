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未開賣就加演！吳念真《人間條件二》13年前原班人馬回歸

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▲▼ 未開賣就加演！吳念真《人間條件二》13年前原班人馬回歸（圖／綠光劇團提供）

▲最會說故事的歐吉桑吳念真導演再次執導《人間條件二》，13年前原班人馬更重新回歸。（圖／綠光劇團提供，下同）

記者林育綾／台北報導

全台最會說故事的歐吉桑——吳念真導演魅力加持，綠光劇團《人間條件二》13年前的原班人馬重新回歸，包括林美秀、黃韻玲、唐美雲、朱德剛、柯一正、李永豐等演員再度聚首，即將在今年4月至6月於北中南巡迴演出，消息一出立即轟動劇迷，還形成未開賣先加場的超狂盛況！

綠光劇團表示，《人間條件二》原訂3月4日正式開賣，但2月25日先進行會員預購，不料首日半天內，全台已經售出5千張票，到了28日當天台北國家戲劇院票房更衝破八成。許多粉絲擔心正式開賣前就已經賣光，劇團也緊急宣告會在城市舞台加演4場，形成超狂的「未開賣就加演」盛況，昨（4日）加演場同步開賣，短短一小時就售出2047張。

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▲▼ 未開賣就加演！吳念真《人間條件二》13年前原班人馬回歸（圖／綠光劇團提供）

▲13年前合作的首演版演員們，包括林美秀、黃韻玲、唐美雲、朱德剛、柯一正、李永豐等人再度聚首。（圖／綠光劇團提供）

《人間條件二—她與她生命中的男人們》，故事由一個阿嬤的靈魂娓娓道出她的一生。阿嬤年輕時，是位富家千金Yuki，與長工武雄相愛，卻礙於父母之命，嫁給她不愛的男人，婚禮那天，武雄只能黯然離開。然而婚後丈夫外遇，Yuki只能隱忍拉拔三個孩子長大，50年過後丈夫中風疾病纏身，Yuki卻不離不棄，死後家中祖厝面臨被拍賣危機，這時功成名就的武雄出面買下那間充滿二人回憶的家。

「台灣最會說故事的歐吉桑」吳念真導演，一如既往地用他獨特的語言，訴說一個世代的情感百態，故事雖然發生在一個父母指定婚配的年代，但其中的情感份橫亙將近一個世紀。至今，男女關係的悲劇，並沒有因為時代的進化而消弭，家暴、恐怖情人層出不窮，因此劇中守護愛情、家庭與責任的情誼，才更打動人心。

▲▼ 未開賣就加演！吳念真《人間條件二》13年前原班人馬回歸（圖／綠光劇團提供）

▲資深劇評稱讚吳念真說故事是很有畫面感的，故事裏頭幾乎都是台灣社會百工的小人物。

資深劇場生態觀察及戲劇評論家于善祿曾說，吳念真說故事是很有畫面感的，故事裏頭幾乎都是台灣社會百工的小人物，他們努力而本分地活著，讓人感到真摯、溫純。......聽似平舖直述，卻又神來一轉、畫龍點睛，看似平凡無奇，怎知暗藏玄妙、令人入迷，聽過了一個故事，還想再聽一個，非常過癮！」

回顧《人間條件二》初次搬上舞台在2006年， 後來2007年、2008年及2011年分別重演，然而主要演員因各種因素無法全員到齊，不過今年綠光劇團特別力邀13年前合作的首演版演員們，包括林美秀、黃韻玲、唐美雲、朱德剛、柯一正、李永豐等人再度聚首，讓觀眾一起重溫當年的感動。

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關鍵字：人間條件,人間條件二,綠光劇團,吳念真

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