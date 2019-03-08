「夜店老闆看不起警察」　蘇貞昌：別低估政府的決心

記者徐政璿／台北報導

近來各地街頭暴力頻傳，行政院長蘇貞昌針對「聚眾鬥毆」下達嚴厲指示，下令酒店門口若再發生鬥毆事件，要撤換地方警察局長。蘇貞昌8日在立法院表示，就是因為酒店、夜店的老闆看不起警方的決心，看政府是無能，現在他要告訴經營酒店、夜店的老闆，都不是一般人，要知道不要跨越這些紅線，不要低估政府的決心。

蘇貞昌8日赴立法院備詢前受訪表示，「我要求酒店、夜店不能販毒、殺人，不能聚眾鬥毆，不能放任酒駕，哪一點不是人民最深惡痛絕的？為了台灣人民的安居樂業，我痛下決心，我講的話，酒店、夜店的老闆聽得懂，警察局長聽得懂」。

蘇貞昌說，之所以過去一再發生，就是因為酒店、夜店的老闆看不起警方的決心，看政府是無能，而現在他要告訴經營酒店、夜店的老闆，都不是一般人，要知道不要跨越這些紅線，不要低估政府的決心。

蘇貞昌說，過去他為防止非洲豬瘟病毒侵入台灣，要求（高風險）疫區來的旅客行李100%安檢，也是被嘲笑，也是說因此旅客排長龍，引起民怨，但今天我們都做到了。

「我們要告訴局長多加油，也要告訴酒店、夜店的經營者不要再低估政府的決心」，蘇貞昌說，我們看到過去一段期間以來，一再囂張的酒店、夜店已經有人整修內部、暫停營業，希望好好地評估看看，不要再低估我的決心，也不要低估政府的能力，謝謝。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）