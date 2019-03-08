警察淪特種行業保全！　葉毓蘭嗆蘇貞昌：除嘴砲治國還剩什麼

▲行政院長蘇貞昌針對近日街頭聚眾鬥毆表示，一旦發生鬥毆即換掉警察局長，不少員警斥責尊嚴何在。（圖／記者屠惠剛攝，本報資料照）

近來各地常傳出街頭暴力鬥毆，行政院長蘇貞昌日前針對鬥毆現象嚴厲指示，直說「如果鬥毆發生在（特種店）門口，就換掉地方警察局長」，讓不少官警感到尊嚴何在？對此，新北市基層警員怒斥蘇貞昌根本是「腦殘長官」；警大前教授葉毓蘭也在臉書批，「除了嘴砲治國外，還剩下什麼功能？」

員警不滿認為，蘇貞昌此話完全要警察站崗店家門口當起「保全」，一名林姓警官指出，北市去年發生幾起衝突鬥毆事件，警察局發起第一波10天臨檢勤務，10天後警察局決定延長一次，未料一延再延，最後連續60天都在擴大臨檢，基層警員連天叫苦，有所長因此無休息累出病來，他接著說到，蘇貞昌這番話一定會讓地方局長及分局長增加臨檢勤務，甚至在店家門口直接安排員警站崗，以防一出事就能立即排解，但警察平日巡邏和辦案工作量已經相當多，現在竟要當店家「保全」，質疑警察尊嚴何在？

▲ 近日各地街頭鬥毆頻傳，警察局擴大臨檢職務。（圖／記者邱中岳攝，本報資料照）

有基層員警表示，店家發現鬥毆原因很多，且常常是酒客走出店家與其他酒客擦撞而爆發衝突，蘇貞昌卻不想探究聚眾鬥毆原因，直接要警察承受最大責任，變成民眾鬥毆的最大受害者，相當無辜，員警痛批蘇貞昌「腦殘長官」、「只是在打嘴砲」。

況且新北市2019年KTV鬥毆事件有9起、PUB有3起，新北市警察局一接獲民眾110報案，分局長會立即指派警力到場處理，員警抵達現場平均僅3分鐘；228連假間台中發生多起摩鐵槍擊、鬥毆案件，台中市警局14個分局幾乎天天安排擴大臨檢勤務、取締酒駕，員警維持「不停休」原則，正副所長累壞，出現精神不濟在交槍時走火，警官則無奈表示「也只能撐下去。」

另外，基層員警替局長感到心寒，抱屈說當上一個警察局長至少要磨練25年才能有這個位置，如今蘇揆卻說一旦發生群眾鬥毆，就要立即換人，直批荒腔走板，高雄市員警也斥責，「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長，照這樣搞，警察局長可能要換一圈。」員警也指出，群眾鬥毆問題不應是長官下台，而是法治教育要扎根。