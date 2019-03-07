　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

少校驚傳家暴！輸錢就打人　女友PO「熊貓眼照」網喊快逃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲家暴,雲林,上校,毆打,胡適白。（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼再傳家暴！雲林後備指揮部少校遭爆毆打女友，導致對方身上多處瘀青、眼部腫脹。（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

突發中心／綜合報導

近來家暴案件頻傳，有網友在臉書社團「爆料公社」中轉發貼文表示，身旁一名女性朋友2年半前與一名胡姓單親爸爸交往，對方為現役雲林後備指揮部少校，交往期間胡男多次出手打人，昨晚更將朋友打到全身多處瘀青、眼部青紫，朋友再也無法忍受胡男的惡劣行徑，連夜報警並提告傷害。PO文曝光後，網友紛紛直呼「快離開！」

該名網友發文表示，受害者為他的同學，胡姓男子是單親爸爸，有一個女兒。與朋友通電話後得知，「這位胡先生是個完全不及格的爸爸」，小孩的接送照料全由朋友一肩扛起，就連孩子的補習費都是朋友代出。

他更指出，胡男長年沉迷於電子遊藝場與打麻將，「每次輸錢回來就是找小孩及朋友出氣」，昨日晚間是胡男第5次向朋友拳腳相向了，嚇得朋友連夜報警，並到醫院驗傷提告傷害，如今已回到老家養傷，但朋友擔心，自己不在租屋處的話，女童是否會挨打；文末，該名網友更透露，朋友向他表示，胡男已具備終身俸資格，但尚未退伍，「為何國家以後還要養一個暴力的爛人？」

▲家暴,雲林,上校,毆打,胡適白。（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家暴,雲林,上校,毆打,胡適白。（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

從網友上傳的多張照片可以看到，該名被打的女子眼下瘀青，就連鼻樑上也有青紫的傷痕，另外手部也有大片瘀傷，拇指關節處也瘀青腫脹，令人怵目驚心。許多網友都看不下去，怒批「打女人豬狗不如，檢舉他，不要縱容這種人」、「一定要提告！讓他被解除職業軍人職務，沒有終身俸可領！」、「台灣法律對兒童，還有家暴真的判太輕，又不嚴謹了！台灣教育很多方面問題真的很大，保護不了弱勢族群」。

當事人昨日晚間也在個人臉書上發文，「這就是一忍在(再)忍的後果，果真要揍死人了，在自己的女兒面前動手打了兩年半無怨無悔對他付出感情的我，笨女人醒了」，並將對方的身分曝光，直言「你們面前假好形象的單親爸爸」，當事人反問對方，「你不是說你不怕軍法，國軍就可以一而三肆無忌憚動手打別人的女兒嗎？」，這一則貼文也嚇壞了她不少臉書好友，紛紛留言要她趕緊離開，詢問是否需要幫助。

▲▼家暴,雲林,上校。（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當事人臉書發文。（圖／翻攝自當事人臉書）

ET快訊
阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了
快訊／每15分鐘巡房　綠島監獄受刑人房內「蓋棉被自縊身亡」

關鍵字：家暴,國軍,單親

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

趕飛機遇天雨路滑翻車　國道休旅車駕駛拋飛喪命2女輕傷

影／高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

影／6人南下談判2人遭砍、槍傷　北上直送「黑道急救站」遭拒收

謝政鵬再PO文「無法原諒司機」：人命比撞殘還低賤？

鈕承澤爭「解禁」夢碎　法官不准：資力雄厚恐不返台

酒駕累犯在殯儀館聽道路講習…網友：狗改不了吃屎！鞭刑才有用啦

網售「日本藤素」壯陽藥稱與醫院合作　彰基駁斥將提告

2男挨刀槍錯送慶生醫院　桃警追到凶嫌清洗血跡畫面

快訊／每15分鐘巡房　綠島監獄受刑人房內「蓋棉被自縊身亡」

醉男搭訕辣妹　嗆聲路人險遭圍毆...警過肩摔hold全場

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

酒駕累犯在殯儀館聽道路講習…網友：狗改不了吃屎！鞭刑才有用啦

網售「日本藤素」壯陽藥稱與醫院合作　彰基駁斥將提告

2男挨刀槍錯送慶生醫院　桃警追到凶嫌清洗血跡畫面

快訊／每15分鐘巡房　綠島監獄受刑人房內「蓋棉被自縊身亡」

醉男搭訕辣妹　嗆聲路人險遭圍毆...警過肩摔hold全場

基泰老董曖昧女教授　董娘求償獲准60萬確定

特種營業場所門口鬥毆局長下台？　中山分局長籲「業者自治」

這胎記很熟！人夫「主觀視角」自拍偷情片　老婆一眼認出

新北屁孩搭公車只投10元！被抓惱羞嗆「X你娘」　司機衝下車暴打教訓他

少校驚傳家暴！輸錢就打人　女友PO「熊貓眼照」網喊快逃

武漢「邂逅」火鍋店　「一鍵交友」成功撮合多對情侶

18天只上班5天？王浩宇抨韓國瑜「極樂請假」　高市府回應反擊

「生活沒必要討好的每一個人」　有討厭你的人，才證明你不軟弱

街口胡亦嘉硬要當華頓投信執行長　金管會：違規最重撤照

廣西貴港市再爆非洲豬瘟…24豬發病全撲殺！　陸僅剩3省區未淪陷

阿嬤怕大狗！羅威拿伴她走過喪夫之痛　幾個月讓出大腿給金孫

台虎函館返台班機「滑過頭」苦困1hr　原地乾等拖車救旅客超不爽

「你有看到這台車嗎？」　永康警kuso宣導「禁酒駕鬥毆」展決心

韓國瑜月底訪陸　陸委會：願提供協助「與地方一起拼經濟」

黃健瑋《顧家男》沐浴秀猛肌！羞被女友媽媽看光光

社會熱門新聞

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥..

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性..

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是..

台大碩士夫購大麻膠囊被抓　背後..

X-CUBE突暫停營業　常客哀..

高雄驚現淫狼性侵女大生　至少1..

即／消防車撞機車！男大生噴飛亡

毛小孩最後一程　北市環保局用「..

GOLF對決G63　小鋼砲車頭..

男客搶跟阿里山烤肉妹合照　網喊..

快訊／綠島監獄受刑人蓋棉被自縊..

「礦泉水摻春藥」放冰箱　前妻誤..

紅燈橫越馬路　婦遭貨車衝撞翻滾..

獨／阿里山香腸妹爆紅！超嫩照曝..

更多熱門

相關新聞

謝碧珠／防兒虐不能只是加重罰則

兒虐事件頻傳，令人痛心。據衛福部統計，台灣每年約有8千至9千名兒少受到身體、精神、性、疏忽等不當對待，另約有15至30名兒少受到家庭成員嚴重虐待，其中6歲以下兒童約占八成。守護兒少不能只靠政府，必須進一步思考如何落實通報系統。

美國開天價4000億賣F-16V？有利總統訪美？國軍開記者會回擊

前妻改嫁4個月遭家暴　他拒復合

當兵看過最噁的事　天兵邊洗邊拉

我向美提案增購66架F-16V　總價待議定

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

四大血型性格特徵大揭露

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面