少校驚傳家暴！輸錢就打人　女友PO「熊貓眼照」網喊快逃

▲▼再傳家暴！雲林後備指揮部少校遭爆毆打女友，導致對方身上多處瘀青、眼部腫脹。（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

突發中心／綜合報導

近來家暴案件頻傳 ，有網友在臉書社團「爆料公社」中轉發貼文表示，身旁一名女性朋友2年半前與一名胡姓單親爸爸交往，對方為現役雲林後備指揮部少校，交往期間胡男多次出手打人，昨晚更將朋友打到全身多處瘀青、眼部青紫，朋友再也無法忍受胡男的惡劣行徑，連夜報警並提告傷害。PO文曝光後，網友紛紛直呼「快離開！」

該名網友發文表示，受害者為他的同學，胡姓男子是單親爸爸，有一個女兒。與朋友通電話後得知，「這位胡先生是個完全不及格的爸爸」，小孩的接送照料全由朋友一肩扛起，就連孩子的補習費都是朋友代出。

他更指出，胡男長年沉迷於電子遊藝場與打麻將，「每次輸錢回來就是找小孩及朋友出氣」，昨日晚間是胡男第5次向朋友拳腳相向了，嚇得朋友連夜報警，並到醫院驗傷提告傷害，如今已回到老家養傷，但朋友擔心，自己不在租屋處的話，女童是否會挨打；文末，該名網友更透露，朋友向他表示，胡男已具備終身俸資格，但尚未退伍，「為何國家以後還要養一個暴力的爛人？」

從網友上傳的多張照片可以看到，該名被打的女子眼下瘀青，就連鼻樑上也有青紫的傷痕，另外手部也有大片瘀傷，拇指關節處也瘀青腫脹，令人怵目驚心。許多網友都看不下去，怒批「打女人豬狗不如，檢舉他，不要縱容這種人」、「一定要提告！讓他被解除職業軍人職務，沒有終身俸可領！」、「台灣法律對兒童，還有家暴真的判太輕，又不嚴謹了！台灣教育很多方面問題真的很大，保護不了弱勢族群」。

當事人昨日晚間也在個人臉書上發文，「這就是一忍在(再)忍的後果，果真要揍死人了，在自己的女兒面前動手打了兩年半無怨無悔對他付出感情的我，笨女人醒了」，並將對方的身分曝光，直言「你們面前假好形象的單親爸爸」，當事人反問對方，「你不是說你不怕軍法，國軍就可以一而三肆無忌憚動手打別人的女兒嗎？」，這一則貼文也嚇壞了她不少臉書好友，紛紛留言要她趕緊離開，詢問是否需要幫助。

▲當事人臉書發文。（圖／翻攝自當事人臉書）