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快訊／民生東路社區住宅冒黑煙　屋主全身燻黑遭救出

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▲▼民生東路4段80巷內發生火警，警消到場拉水線灌救。（圖／記者趙永博攝）

▲民生東路4段80巷內發生火警，警消到場拉水線灌救。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

台北市松山區民生東路4段80巷內一處社區住宅內，8日清晨6時許傳出火警，警消獲報後趕抵現場，發現住宅內2樓竄出濃濃黑煙，趕緊拉水線並破門進屋救人。火勢在半小時內即被撲滅，消防人員救出9人且疏散附近居民21人，所幸救難人員及時救援，除2名住戶遭到輕微嗆傷外，並無造住戶成傷亡。

住在起火戶的66歲鄭姓房東被救出時表示，當時聽到人家喊火災，打開房門就看到一堆黑煙迎面而來，並不知道什麼原因起火。有住戶表示看到黑煙就躲到陽台，有住戶則是躲到房間內待救，所幸消防隊員很快就趕到。

北市消防局第三大隊副大隊長曾東和表示，起火處為住宅2樓客廳，粗估燃燒面積約30平方公尺，消防隊接獲報案後，出動各式消防車輛21輛及75名人力到場支援滅火。起火戶內共有2位男性住戶，分別為房東及房客關係，救出後由救護人員供氧治療，後續並無送醫。

經統計，現場總共疏散21人，救出9名住戶。起火戶的2位住戶救出後，生命徵象良好，後續火災發生原因及財損尚待火調人員統計調查。

▲▼民生東路4段80巷內發生火警，警消到場拉水線灌救。（圖／記者趙永博攝）

▲▼起火戶房東與房客被救難人員救出，由救護人員供氧治療。（圖／記者趙永博攝）

▲▼民生東路4段80巷內發生火警，警消到場拉水線灌救。（圖／記者趙永博攝）

▲▼民生東路4段80巷內發生火警，警消到場拉水線灌救。（圖／記者趙永博攝）

▲鄰居受到驚嚇，也由救護人員在一旁安撫及治療。（圖／記者趙永博攝）

▲▼民生東路4段80巷內發生火警，警消到場拉水線灌救。（圖／記者趙永博攝）

▲起火戶牆上可清楚看見燒灼痕跡。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：火警,火災,民生東路,社區住宅

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