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社會 社會焦點 保障人權

萬華瓦斯外洩疏散80人…台瓦2hrs才關閥門！　議員轟：氣爆怎辦

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社會中心／綜合報導

台北市萬華區貴陽街2段5日晚間22時驚傳瓦斯外洩，警消抵達現場後發現是台瓦8吋管發生破裂，隨即封鎖周邊道路並疏散住戶約80人。台北市萬華區議員郭昭巖當晚趕抵現場，發現大台北瓦斯公司工程人員在瓦斯外洩後2小時才關閉閥門，直言「萬一發生火災、氣爆，後果不堪設想」。

▲萬華5日晚間驚傳瓦斯外洩。（圖／記者趙永博攝，下同）

台瓦5日晚間表示，22時39分103回報台瓦偵測數值為LEL40，台瓦查看後已聯繫工班，現場6線水線防護中，台電也已斷電，目前疏散約80人（43男、37女）；封鎖區域為東起貴陽路2段至華西街、南至環河南路交桂林路、北至環河南路、長沙街一帶。

消防人員到場後拼命灑水，就怕外洩的瓦斯濃度愈變愈高，會引起意外。台北市萬華區議員郭昭巖當晚接獲消息後，隨即趕到現場，並在臉書同步發布現場救援情況。

▲警消封鎖現場。（圖／記者趙永博攝）

郭昭巖直言，「太誇張了，消防局10點通知大台北瓦斯，雖然他們的人11點有到現場卻無任何作為，直到我到現場一直打電話給產發局，他們12時30分才到現場真正開始了解狀況再開挖！這樣的救援速度實在太慢了！人命關天，萬一發生火災氣爆怎麼辦？」

消防人員接獲通報後，當晚22時許就趕到現場，但大台北瓦斯公司的人員卻直到0時才抵達，將瓦斯閥門關閉。報警的住戶表示，「當下覺得不對勁便馬上報警，那樣的濃度根本沒辦法睡覺。」

▲▼萬華驚傳瓦斯外洩。（圖／記者趙永博攝）

由於擔心瓦斯外洩引發意外，郭昭巖一直守在現場，向民眾通報最新狀況。她也直言，「現在已經是凌晨兩點半，大台北瓦斯還找不到埋設管線，也告訴我們，他們預估今天是找不到了，將先填平，以方便明天大家上下班通行，明天晚上繼續開挖。」

▲▼萬華驚傳瓦斯外洩。（圖／記者趙永博攝）

北市消防局6日指出，目前沒挖到漏的管線，因上面都是台電的管線，先將道路回填，並關閉此段管線，等晚間再開挖；至於瓦斯外漏的原因，因為還沒有看到管線，無法判定主因。大台北瓦斯公司副理則稱，值班人員是維修工作的人員，對搶修方面會比較生疏一點，晚上挖開之後再看怎麼處理。

▲台北市萬華區議員郭昭巖。（圖／翻攝自郭昭巖臉書）

▲台北市萬華區議員郭昭巖。（圖／翻攝自郭昭巖臉書）

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