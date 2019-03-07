冒雨助攻　賴清德：「3項利多」助郭國文選情

▲賴清德冒雨助攻，陪同郭國文，赴台南佳里、七股、安定、西港等地區，進行車隊掃街。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

鋒面來襲，台南轉成濕冷天氣，前行政院長賴清德7日仍然陪同郭國文冒雨赴台南佳里、七股、安定、西港等地區，進行車隊掃街。賴清德指出，雖然天氣轉為濕冷，但選情進入最後階段，郭國文陣營的選情和士氣持續升溫，一定能堅持到316立委補選。

賴清德接著強調，郭國文的選情擁有3項利多因素，第一，相較對手的口號，不論是台南市政府或是農委會，都經簽訂銷售農產品的合約，包括台南關廟的鳳梨、高雄旗山的香蕉，代表民進黨政府照顧農民不遺餘力；尤其郭國文是鳳梨農之子，他對農民的關心、對農作物的了解、對農產的銷售，絕對是擔任立委後的第一要務。

第二，選戰至今，已形成兩黨對決的態勢，賴清德拜託選民316立委補選，一定要出來投票，並且集中選票支持郭國文，讓代表民主的郭國文當選立法委員，繼續替鄉親服務。

第三，賴清德提到陳水扁前總統也是這個選區的子弟，郭國文擔任台南市議員時，就曾提案要求特赦阿扁，並且從台南苦行至北部探望阿扁總統，他相信台南鄉親一定會支持，如此關心阿扁總統的郭國文。

賴清德表示，民進黨經歷九合一選舉的重創，也痛定思痛進行改變，現在正是重新站起來的時刻，因此台南、彰化、三重這三席立委補選非常重要，一定要傾全黨之力、團結一致，只要輔選成功、勝利，2020年的總統大選才有機會勝出。