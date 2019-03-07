推行視障無障礙人行道環境　中央大學帶頭示範

▲為推行無障礙人行環境，中央大學在校內設置一處示範路口，邀請全國22個行政區主管機關實地體驗。（圖／中央大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

為提供視障者更友善的人行環境，7日在中央大學登場，並邀請全國22行政區主管機關實地觀摩市區道路人行無障礙之設計。包含人行道淨寬、淨高、坡度、鋪面、路緣斜坡、無障礙坡道、導盲設施、通行空間無阻礙、人行道與車道區隔方式等，改變以往僅重視「行車效率」的觀念，從「人本交通」出發，期營造一個行人安全、順暢、連續的通行空間。

這是國內首座視障人行環境無障礙設計，由中央大學土木系與內政部營建署及社團法人中華鋪面工程學會，特地在中央大學校內設置一處示範路口，邀請全國主管機關實地體驗視障者的行走環境，期改變以往較重視「行車效率」的觀念，從「人本交通」出發，建構一個行人安全、順暢、連續的通行空間。

▲在路口設置的導盲磚設施，有助於視障者的路口辨別。（圖／中央大學提供）



中央大學土木系陳世晃教授表示，無障礙設計理念係「提供行動不便者安全無虞的活動空間，使其能公平、自然且尊嚴地融入社會之生活脈動，為身心障礙者建立㇐個可全面參與社會活動的生活空間」，無障礙環境的適用對象，狹義為身心障礙者或老年人等長期行動不便者，廣義為全民適用，凡是需要者即可適當使用無障礙環境設施。

陳世晃說，斜坡道不僅輪椅族可以使用，推娃娃車、拉行李、菜藍族均可方便使用。無障礙設施包含人行道淨寬、淨高、坡度、鋪面、路緣斜坡、無障礙坡道、導盲設施、通行空間無阻礙、人行道與車道區隔方式等之設計考量。這套標準由內政部營建署所訂定，並與美國American Diabetes Association國際接軌。