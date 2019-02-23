不滿保全協助態度　視障乘客恐嚇高捷客服「帶刀理論、破壞系統」

▲一名視障乘客不滿保全服務，透過客服恐嚇要對高捷不利 。（示意圖／翻攝高捷頻道）

地方中心／高雄報導

一名視障乘客因為對高捷保全協助引導服務感到不滿意，先是透過客訴1999及高捷公司，但是後來竟然打電話到客服專線，表示要帶刀到捷運站當中，要對保全不利以及破壞捷運系統，警方介入調查後將這名涉嫌電話恐嚇的視障乘客函送法辦。

高捷公司客服向警方報案，宣稱在21日下午17時20分左右，接獲1通電話，客訴捷運保全員服務態度不佳，犯嫌進而恐嚇要攜帶刀械至捷運站，警方將這名涉嫌打電話恐嚇的黃姓嫌犯帶回分局了解，黃姓嫌犯自稱是因爲捷運站一位保全對其態度不佳，所以讓他心生不滿才打電話向捷運公司客服投訴，只是一時間情緒太過激動，才出現言語說要拿刀去跟保全理論，不過事實上黃姓嫌犯因為視障，所以根本沒有像是恐嚇內容一樣的行動能力，不過現在全案依刑法恐嚇危害安全罪，函送高雄地檢署偵辦。

▲一名視障乘客不滿保全服務，透過客服恐嚇要對高捷不利 。（示意圖／翻攝高捷頻道）

高捷表示黃姓嫌犯平時每周約搭一次，都由站務保全協助引導，但他日前對保全引導感到不滿，就打電話客訴，雖經調查確認保全做法無不當，但對方仍不接受說明，現在高捷公司考量對方情緒明顯不穩定，為以防萬一，也調整了這名保全勤務區域，避免雙方再次接觸。